Corales de 11 países participarán en el 64º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja

Más de cien corales se presentaron a la preselección del encuentro coral declarado de interés turístico internacional

Veinte corales, trece de ellas en concurso, participarán en la 64ª edición del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja que se celebrará del 22 al 28 de julio en el recinto de las Eras de la Sal. El presidente del Patronato Municipal de Habaneras y alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón y vicepresidente de la entidad, Domingo Soler, han presentado esta edición en la que ha dicho se reafirma que "las habaneras son un producto típico que identifica nuestra ciudad con la cultura y que nos hace internacionales, ya que más de cien corales han demandado participar en la fase de concurso y estas, que han sido las seleccionadas por la Comisión Técnica, son las mejores".

Soler ha destacado que de las trece corales participantes en esta fase, hay representados doce países: España (2), Venezuela, Ucrania, China, Serbia, Rumanía, Bielorrusia, Méjico, Colombia, Indonesia, Macedonia y Filipinas. "Esto que obedece a un gran esfuerzo, ahora nos parece una normalidad", ha dicho Soler, cuestión que ha reconocido el alcalde quien ha dicho que "este Certamen es el resultado del trabajo de todo un año" y ha dicho sentirse muy orgulloso de la labor que realizan todos los miembros del Patronato y de la Comisión Técnica del mismo, así como de los trabajadores que además "de su entrega y amor por la habanera, durante todo el año cuidan que las corales locales tengan toda la atención que requieren y hacen que todos los participantes del Certamen Internacional se lleven una inmejorable imagen de Torrevieja", ha afirmado el primer edil.

Soler ha manifestado que "si hay algo fundamental en Torrevieja son sus gentes, su cultura y sus habaneras" y ha informado de que el certamen comenzará el día 22 con una gran inauguración con los coros locales y concluirá con la entrega de premios el día 28, "como novedad más importante. Así empezamos y terminamos como realmente corresponde y permitimos que los coros locales tengan su espacio y disfruten posteriormente del resto del certamen".

La habanera obligada de esta edición será "En tus ojos vive el mar", con letra de Katia Ariana Torres Iturrizaga y música de Armando Bernabéu Lorenzo. Mientras que el jurado de esta edición estará formado por cinco componentes de gran prestigio en el ámbito coral: César Liendo, procedente de Venezuela, Bernie Sherlock, de Irlanda y José Prats, Nuria Fernández y David Colado de España. La presentadora será nuevamente Elena Sánchez, de TVE.

En la comparecencia se han presentado también los vídeos promocionales que servirán para mostrar en las redes sociales y medios de comunicación el certamen. Además del spot de televisión se ha creado material específico para la cuenta de Instagram y Facebook en el que se muestra cómo viven las corales su participación en el que es el certamen de canto coral más prestigioso del mundo.



Cartel del 2019

Al finalizar la rueda de prensa en la que se ha presentado la 64º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, el alcalde ha hecho público el cartel que servirá para promocionar la edición 65ª que se celebrará en 2019. Lo ha desvelado acompañado del vicepresidente del Patronato y el autor del cartel, Alfonso Ortuño, quien lo ha descrito como "una evocación de arriba debajo de Torrevieja". En él se muestran elementos singulares de la ciudad como un barco de sal, la Torre del Moro y las montañas de sal.



PROGRAMA DEL 64º CERTAMEN INTERNACIONAL DE HABANERAS Y POLIFONÍA DE TORREVIEJA

*FUERA DE CONCURSO

Domingo 22: 'Gala de apertura' en la que actuarán seis corales locales (Coro y Orquesta Maestro Ricardo Lafuente, Masa coral 'José Hódar', Agrupación Coral 'Manuel Barberá', Coral Torrevejense 'Francisco Vallejos', Coro 'Maestro Casanovas' y Orfeón de Torrevieja') y se interpretarán los himnos junto a la Unión Musical Torrevejense.

Lunes 23, actuará una coral invitada fuera de concurso.

Del martes 24 al viernes 27 se desarrollarán las veladas de concurso. Cuatro noches en las que participarán trece corales

*CONCURSO

Martes 24:

la Coral de Trabajadores de la Universidad de Los Andes (Venezuela),

Tavor Chamber Choir (Ucrania),

The Choir of Bieijing University of Technology (China)

y KUD Branco Cvetkovic Belgrado (Serbia).

Miércoles 25:

Corul Cantarad Arad (Rumanía),

The Girl's Choir "Raniza" (Bielorusia)

y el Orfeón Universitario Puebla (México).

Jueves 26:

Coro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB (Colombia),

Xolo Voces Blancas Murcia (España)

y Maranatha Christian University Choir (Indonesia).

Viernes 27:

Female Chamber Choir Sv. Zlata Meglenska (Macedonia)

Grupo Vocal "Amitié" Asturias (España) y

University of Philippines Singing Ambasadors (Filipinas).

Sábado, 28 de julio, se cierra el Certamen con la Gran Gala Coral en la que participará una selección de los coros participantes y la Ceremonia de Entrega de Premios.