Una década en el santuario equino de Rojales

Este oasis de bienestar animal, fundado por dos británicos, ofrece asilo de por vida a equinos que han sufrido la incomprensible crueldad del ser humano. Tras su rescate y rehabilitación han comenzado su nueva vida.

En el corazón de la huerta de la Vega Baja se encuentra un santuario equino que acoge 120 caballos, burros y ponis. Es un refugio de paz que brinda esperanza a animales que han sufrido abusos y abandonos. Todos arrastran historias de maltrato y necesitan cuidados especiales para hacer frente a las terribles secuelas. Este oasis de bienestar se ubica en una finca de Rojales dirigida por la fundación Easy Horse Care Rescue Centre. Es un terreno que los británicos Sue y Rod Weeding compraron hace casi dos décadas para mudarse a España a vivir una jubilación dorada cerca del mar. Pero sus vidas dieron un giro inesperado al darse de bruces con la realidad de Luceiro, un semental que estaba encerrado en un establo asqueroso y oscuro de El Campello. Su rescate fue el germen de un movimiento que trabaja desde hace 10 años para dar asilo de por vida a animales que necesitan una segunda oportunidad.

Cuentan que Luceiro tenía el ojo izquierdo muy dañado y podrido y se golpeaba continuamente contra las barras de su sucia caseta porque las moscas le estaban volviendo loco. Negociaron con su dueño y lo compraron al peso, por lo que valdría su carne en el mercado. La pareja británica asumió la rehabilitación del caballo para darle una nueva vida. De eso hace ya 10 años y en la actualidad el corcel sigue vivo y está recuperado. El semental relincha suavemente cada vez que recibe la visita del señor y la señora Weeding. Solo los ve por un ojo. El otro lo perdió como consecuencia del cruel maltrato al que fue sometido.

El matrimonio británico adoptó dos caballos cuando se mudó a la Vega Baja. Fue entonces cuando decidieron montar una tienda de artículos ligados al sector ecuestre al no encontrar negocios cercanos. El establecimiento comenzó a atraer a amantes de los caballos y se hizo popular la historia de Luceiro. Poco a poco se empezó a crear una comunidad que puso el foco en situaciones de maltrato animal, denunciando casos conocidos en el entorno de la Vega Baja, Murcia y Alicante. «En esta zona había muchas personas extranjeras que tenían caballos pero estaban desconectados y esa tienda sirvió como punto de encuentro. Sabíamos que había muchos casos de maltrato animal pero pensábamos que no se podía hacer nada... caballos encerrados en cuadras en ruinas y nadie hacía nada. La gente está muy concienciada con la necesidad de ayudar a los perros y gatos pero, ¿qué pasa con los caballos? Ellos también nos necesitan», reivindica Sue Weeding.

A Blanca la encontraron atada a una señal de tráfico. No tenía comida ni agua y presentaba claros signos de desnutrición. No le habían cambiado las herraduras en un año y habían estado montándola, por lo que acabaron destruyendo sus articulaciones de por vida. A Bronson le golpearon con un martillo en la cabeza, dejándole secuelas permanentes en el sentido del equilibrio y la vista. Dallas fue saltador de obstáculos pero, tras fracturarse una pata, quedó incapacitado para ser montado. Sus dueños dejaron de alimentarlo y sobrevivió de milagro. Esas son algunas de las atroces historias que arrastran los equinos rescatados por esta fundación. Muchos de esos duros relatos se explican en su página web, que documenta con fotografías los procesos de rescate y rehabilitación.



Confianza en humanos

La finca de Easy Horse Care Rescue Centre cuenta con dos partes diferenciadas. Hay una gran superficie, al aire libre, en la que habitan los caballos, ponis y burros distribuidos en grupos o familias. También existen unas cuadras en las que ingresan generalmente los animales recien llegados, esos que necesitan iniciar su periodo de recuperación física y psicológica. Con el tiempo, en la mayoría de los casos, vuelven a confiar en los humanos, aunque no resulta fácil ni rápido. La última en llegar ha sido Annie, una poni de pelaje blanco grisáceo a la que le cuesta caminar. Tiene dos años y fue rescatada recientemente en Almoradí. Su piel estaba siendo devorada por parásitos, estaba malnutrida y mantenía los mismos cascos desde que nació, cuando es necesario cambiarlos al menos tres veces al año.

Una parte de estos animales son recuperados por la fundación cuando conoce casos de maltrato. Sue, Rod y otros voluntarios no dudan en acudir al rescate de los equinos cuando alguien los pone en alerta de un posible caso de maltrato. Otros llegan a la finca tras operaciones dirigidas normalmente por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Es habitual que los juzgados autoricen el traslado de animales hasta estas instalaciones puesto que no existen otras similares en las inmediaciones. Ahora bien, los animalistas se ocupan de su cuidado y recuperación pero nadie asume esos costes y la fundación no recibe ningún tipo de subvención pública.



Elevados costes

Mantener a los 24 burros, 27 ponis y 69 caballos que habitan en las instalaciones de la fundación no es sencillo ni mucho menos barato. Son animales que precisan de más atenciones que los de su especie. Gastos veterinarios, intervenciones quirúrgicas, pienso para ayudarlos a ganar peso, alfalfa, herraduras... todo ello hace que las facturas se disparen hasta los 5.000 euros por semana. Son 20.000 euros mensuales que se recaudan exclusivamente con donativos y con la red de tiendas solidarias ligadas a la fundación. Sólo tienen tres trabajadores contratados porque el dinero no da para más. Si salen adelante es sin duda porque los animalistas comprometidos con esta causa no sólo aportan ayuda económica sino también trabajo físico. No son demasiados, pero sí constantes. La mayoría son de origen europeo.

Cuidar de caballos es una idea que puede resultar bucólica, pero la realidad es bastante más dura. Es necesario cargar carretillas repletas de alfalfa, arrastrar sacos de pienso, retirar las deposiciones que se acumulan en diversos puntos de la finca... son tareas que hay que hacer todos los días, de lunes a domingo, sin excepción. Y todo ello bajo un sol que muchas veces abrasa. Si llueve, lo mismo. Si es Navidad, también.



Voluntariado

Cha Jean es una mujer francesa de 35 años integrada en el equipo de voluntarios. Vive en Alicante y acude con regularidad a Rojales. Coge el autobús y se apea en la parada del pueblo. Después despliega su patinete y avanza enérgica por caminos de huerta hasta llegar a la finca. Es ilustradora y conoció el proyecto del santuario equino cuando una amiga le pidió que donase una de sus obras para una subasta en la que se recaudarían fondos para la asociación. Aceptó y después acudió a uno de las jornadas de puertas abiertas para descubrir el proyecto. «Es algo tremendo, nada más llegar me enamoré del sitio. Sentí admiración por todo lo que hacen y decidí unirme al grupo». Sus favoritos son los burros, unos animales que considera «muy divertidos y juguetones a pesar de las historias que han vivido». También ellos parecen adorar a esta joven francesa porque nada más pisar la finca y emitir unos peculiares sonidos se amontonan en torno a ella. «Creemos que si amas a un animal, luchas por salvarlo. Puede que sean viejos, estén enfermos e incapacitados, pero tras haber sufrido abusos y haber sobrevivido, merecen una segunda oportunidad». Esa es la filosofía de la fundación y a ello dedican todos sus esfuerzos. Son ya 10 años al frente de este paraíso equino.