La ONCE instala en Orihuela el quiosco más moderno de toda la provincia

En el diseño prima el escaparatismo para hacer visibles todos sus productos.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) estrenó ayer en Orihuela su nuevo modelo de quiosco más accesible para todos los agentes vendedores con discapacidad, más ecológico por la tipología de productos de construcción y sus consumos y con más facilidad de comunicación con el público. El municipio es el primero de la provincia en estrenar el nuevo modelo de punto de venta que la organización tiene previsto unificar a nivel nacional. El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, junto con Maite Sánchez Cánovas, directora de la ONCE en Orihuela, Torrevieja y Comarca, fueron los encargados de inaugurar el nuevo quiosco ubicado en la intersección de la Avenida Teodomiro y la calle Duque de Tamames, acompañados por los ediles de Bienestar Social, Sabina Galindo, y Urbanismo, Rafael Almagro.

El nuevo quiosco de la ONCE cuenta con unas dimensiones que no sólo no obstaculiza el paso en las aceras, sino que permite una mayor accesibilidad para la persona que ejerce la venta. Para las personas ciegas usuarias de perro guía, cuenta con un espacio de 1.240 por 1.250 milímetros para que el perro esté tumbado en el suelo cómodamente mientras su amo trabaja. Además, para quienes utilizan silla de ruedas, el modelo dispone de una rampa fija de acceso al interior.

El vendedor cuenta con una silla ergonómica, con cajones y un pequeño armario para poder colgar sus prendas. Lo que percibe el comprador es un mayor espacio expositivo de todos los productos, con un gran escaparate acristalado en el que se muestran todos ellos y dos puntos de atención de venta, uno en el frontal, y el otro que ocupa el ancho de la puerta para atender a personas con necesidad de utilizar silla de ruedas.

El quiosco presenta en sus laterales exteriores frases en braille que aumentan la imagen de marca. El regidor señaló que «debemos felicitarnos de contar con este primer quiosco que lleva una serie de novedades que lo modernizan y adaptan a las circunstancias actuales». Por su parte, Maite Sánchez explicó que «es un diseño creado para la comodidad del trabajador, para que los productos que ofrece la ONCE estén lo mejor expuestos, y que está adaptado a las nuevas tecnologías». El vendedor Antonio Cubí será el primero en estrenar un puesto de trabajo con mayor espacio, visibilidad para los productos y comodidad.