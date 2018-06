El jefe de Policía culpa al consistorio de la falta de agentes para garantizar la seguridad en las fiestas

La Jefatura de Policía Local de Catral se ha mostrado muy crítica con la gestión que se está realizando desde el Ayuntamiento presidido por Pedro Zaplana. En estos momentos solo hay nueve agentes disponibles para trabajar en la calle y desde hace meses realizan innumerables horas extra para poder cubrir los servicios. La paciencia se les ha acabado con motivo de la celebración de las fiestas patronales, cuando la falta de efectivos, dice el jefe, ha impedido cubrir los servicios mínimos para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de determinados actos. Esta situación, asegura, se debe a una falta de planificación del consistorio, que conocía las necesidades y acordó en marzo que se crearían dos nuevas plazas, algo que no se ha cumplido.

La plantilla de la Policía Local, advierte la Jefatura, «lleva arrastrando un desgaste tanto físico como psicológico» ya que incluso durante algunos de sus días de descanso tienen que acudir a trabajar «para cubrir el servicio mínimamente».

Horas extra



Desde la Jefatura se explica que la Policía Local se compone de 13 agentes, de los que tres se encuentran en segunda actividad por su edad, por ello no realizan servicios de seguridad ciudadana y tienen un horario especial. Pues bien, con los 10 que quedan, más el jefe, deben de reforzar los servicios con horas extra en sus días libres para que, como mínimo, haya dos agentes por turno. Pero la situación no acaba ahí, dado que dos de ellos se encuentran de baja médica, lo que obliga a realizar todavía más servicios extraordinarios. Con ese panorama, además, han tenido que organizar los servicios de seguridad durante las fiestas, cuando se necesita un mínimo de dos agentes extra por cada evento organizado. Por esa situación han tenido incluso que hacer turnos dobles y en determinados eventos, como el multitudinario Desfile multicolor, no se pudo ni siquiera reforzar el servicio. «Se hace imposible cubrir los servicios mínimos para garantizar la seguridad y buen funcionamiento de determinados actos», ha advertido la Jefatura a Alcaldía a través de un escrito.

Toda esta situación se achaca a «una falta de previsión por parte del equipo de gobierno, ya que esta situación se sabía que iba a producir hace más de un año, cuando los agentes que iban a pasar a segunda actividad» informaron al Ayuntamiento.

Sobre la creación de las dos plazas nuevas pactadas desde marzo nada se sabe. «Ni siquiera se han publicado las bases en el BOP, que es el primer paso para comenzar con el proceso de oposición y agilizar la provisión de estos agentes, que a la vista de los acontecimientos tan necesarios son», critica el oficial jefe de la Policía.

En ese sentido, destaca que el Ayuntamiento pretendía cubrir la falta de agentes con dos interinos, pero «no es la solución efectiva, es la momentánea ya que según la reforma de la Ley 17/2017 de Coordinación de Policías de la Comunidad Valenciana, la figura de interino de Policía Local debe desaparecer a principios del próximo año, pero además no se ha llevado a cabo esa incorporación», destaca la Jefatura.

Con ese panorama, la Policía espera que el Ayuntamiento tome nota de sus críticas y resuelva una situación que cada vez consideran más insostenible.