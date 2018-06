«El concurso para la gestión del alumbrado público seguirá el trámite»

n El concejal de Torrevieja Domingo Soler restó ayer importancia al bloqueo del concurso para adjudicar el mantenimiento del alumbro público de la ciudad y dijo que es normal que se paralice al haber presentado una empresa un recurso en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. El edil dijo que habrá que esperar a que resuelva este órgano y en uno o dos meses se podrá seguir con el procedimiento, dado que no hay que empezarlo desde el principio.

Fue el grupo municipal popular, a través de la edil Carmen Gómez, quien desveló esta semana que el trámite había quedado paralizado. Al proceso se presentaron 18 empresas y solo dos fueron calificadas como aptas por los técnicos. Así, una de las que fue apartada, presentó el citado recurso y, hasta que no se resuelva, no se podrá continuar. Pues bien, a ese respecto, Soler aseguró ayer que si el PP ha tenido acceso a ese documento del tribunal, que llegó el 22 de junio al Ayuntamiento, fue porque «lo robó, lo trincó», dijo el edil. De igual forma contestó a las acusaciones de la oposición y dijo que si se ha sabido el número de empresas que se han presentado al concurso o sus ofertas no es porque el gobierno las haya filtrado, sino porque «cuando se abren los sobres la información es pública y todos los empresarios saben lo que ha aportado cada uno», concluyó.