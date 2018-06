¡Qué viva Pancho Villa!

Es frecuente en los países de corte dictatorial comunista (ya saben, aquellos que igualan a todo el pueblo en la pobreza) que existan vecinos que se dedican a denunciar a aquellos que no sean observadores de las conductas oficiales.

Esas denuncias suelen realizarse normalmente por la vía del chivatazo ante la autoridad, aunque también se pueden producir por la denuncia a la prensa del sistema si el denunciado es un personaje público.

En las democracias, también hay algo de todo esto aunque mucho menos evidente, no cabe duda; lo que no significa que no existan los chivatazos y tengamos esa suerte de periodistas afines a alguna perversa causa, que no dudan en dejar de lado cualquier código deontológico y se prestan a trabajar al dictado de ésta o aquel.

Es frecuente, todavía hoy, seguir viendo en algunos medios fotografías de manifestaciones hechas desde perspectivas idóneas para que parezca que es una concentración muy numerosa; o por el contrario, realizada desde tal ángulo que transmite al que la ve que ha sido un rotundo fracaso.

Hace apenas unos días leíamos varios titulares el expresidente Mariano Rajoy:

Uno, que había llegado 45 minutos tarde a su trabajo.

Otro, que ahora ganaba más de registrador que antes como presidente.

Un tercero que decía que se alojaba en un hotel que costaba 200 euros la noche.

Y digo yo, ¿es posible que haga algo sin que le critique la prensa afín a la secta? Es evidente que en el caso de la acusación de cobrar sin trabajar a Emilio Bascuñana ha habido bastante de todo ello. Alguien que ha ido con lo que considera un buen chivatazo a un medio de comunicación receptivo con el mensaje. Como se hacía cuando actuaba la ETA. Unos apuntaban y otros disparaban.

A partir de ahí, que sea el alcalde quien demuestre que trabajó. A la papelera la Constitución y ¡que viva Pancho Villa!.

Decía recientemente Pablo Iglesias, el inventor de la Sinvergonzonería Refrendada, con motivo de la puesta en libertad de La Manada, que cuando el derecho no funcionaba había que cambiar el derecho. ¡Menuda reflexión!, y por otra parte, ¡qué miedo!. Ojo, es el mismo Pablo Iglesias que trabajó arduamente en derogar la Prisión Permanente Revisable. Y digo Sinvergonzonería Refrendada porque hace como algún dictador, es decir, someter a refrendo de su militancia las sinvergonzonerías que realiza. ¡Hace falta tener la cara dura, pero dura!.

En el último Pleno municipal, el ordinario de mayo, pudimos escuchar a Carlos Bernabé quejarse una vez más de lo poco que gana él y lo mucho que gana el alcalde. Qué gracioso,... no discute el sueldo de Carolina Gracia (se ve que no considera excesivos los 70.000 euros de su sueldo más lo que pasa a la Diputación del kilometraje cada vez que se desplaza a Alicante), tampoco discute el sueldo de la directora de la nueva televisión valenciana (también superior al de nuestro alcalde), pero discute el sueldo de Bascuñana. El que sabemos todos que trabaja 24 horas diarias de lunes a domingo para poner a Orihuela en el lugar que le corresponde. ¡Qué poca idea!. Y además pedir explicaciones por su vida profesional de hace diez años€

¿Que él gana mucho y usted poco? Hombre, claro,€ y comprensible. Mientras que uno trabaja sin descanso por el bienestar de todos los oriolanos y las oriolanas, el otro trabaja poniendo palos en las ruedas y destruyendo.

Además, en el último Pleno celebrado mintió a todos los oriolanos. Nos dijo que gana 700 euros al mes, cuando gana bastante más porque tiene dos pagas extraordinarias. Realmente percibe unos 900 euros al mes por una dedicación parcial.

Mire, Bernabé, cuando Bascuñana tenía su edad ya tenía una reputación y una hoja de servicios que para sí la quisieran tener muchísimos. Precisamente eso puede ser parte del problema,€ las envidias y los celos. Y algún que otro complejo y trauma de la infancia.

Me consta, porque lo viví con él, que siendo Emilio un veinteañero pensó en la necesidad de contar en Orihuela con un puesto de socorro para la Cruz Roja, en la subida al túnel, y que en ese puesto podrían hacer el servicio militar muchos jóvenes de Orihuela. Y, de hecho, efectivamente, y gracias a sus gestiones, cientos de jóvenes de aquí hicieron la mili en Orihuela, para beneficio de ellos mismos, de sus familias y de toda la ciudadanía.

¿Sería capaz de sentarse usted, Bernabé, a pensar qué ha hecho por Orihuela?. No me conteste, no hace falta, que conozco la respuesta. Porque siempre dice lo mismo. El modelo. Usted ha venido a este mundo y a Orihuela a cambiar el modelo.

A todo esto, el Partido Socialista se ha puesto el disfraz de honradez y transparencia (que, obviamente, les sienta demasiado grande) y recrimina a Bascuñana por unos hechos que dicen se remontan a 2007. Curiosamente, fíjense, son las fechas en las que ha quedado demostrado que el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana se financió de forma ilegal. Vean la hemeroteca.

Mientras tanto, el Grupo Cambiemos nos llama a hacer un ejercicio para discernir entre la responsabilidad jurídica (es decir, la de la justicia -en el más extenso sentido de la palabra-) y responsabilidad política basada en la presunción de veracidad de los titulares de los medios de información. Aunque aquí estoy seguro de que le faltó dar la lista de qué medios de información son los que cuentan con esa presunción de veracidad y cuáles no, porque estoy seguro de que tendrá su listado de buenos y malos. Recordemos que Bernabé es uno de esos repartidores de carnets de demócrata.

Es, en base a todo lo anterior, por lo que aquí les ofrezco algunos titulares recientes, de medios diferentes, que no se si gozarán del beneplácito de la izquierda oriolana porque les afecta directamente. Lo cierto es que no he visto a nadie pedir esas "responsabilidades políticas", ceses, dimisiones, explicaciones, ni nada de nada. En el mejor de los casos, Podemos hizo un postureo de cara a la galería y poco más.

Público 07/06/2018

Imputadas dos ex altos cargos del Gobierno de Zapatero por la financiación del PSPV y el Bloc en Valencia en 2008.

La Razón 31/05/2018

La UDEF apuntala la tesis de la financiación ilegal del PSPV.

El Diario 12/06/2018

La policía consideró acreditada la financiación ilegal del PSPV-PSOE y Bloc pero avisó de la prescripción del delito electoral.

El Economista 16/05/2018

Podemos exige ceses por la financiación ilegal al PSPV para salvar el pacto de Gobierno.

El Mundo 31/07/2017

Echenique fue reincidente: mantuvo a su asistente en 2012 sin contrato ni Seguridad Social y repitió en 2015

Tenemos, por otro lado, dos ejemplos recientes de casos en los que la responsabilidad política que siempre se reclama al PP no solo se deja en el olvido sino que además, por el contrario, se premia al infractor.

De una parte, el caso del comisionado de la Ribera, que dimitió por prometer puestos de trabajo a familiares y amigos con la reversión del Hospital de Alzira, y al que ahora se le otorga una subdirección general en la Conselleria de Hacienda.

Por otra, el alcalde de Algorfa, quien triplicó la tasa de alcohol permitida y se le recompensa con un puesto en la ejecutiva Comarcal del PSOE.

La reciente detención del Presidente de la Diputación de Valencia ha hecho que tanto en el PSOE como en COMPROMÍS salten las alarmas. Desmonta su estrategia de corderos llevados al matadero y aparece su lado más oscuro, y del que nunca se deshizo.

Y es que, las palabras deben ir acompañadas de los hechos.