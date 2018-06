El Ayuntamiento de Torrevieja ordena precintar las campanas de la iglesia de La Mata por exceso de ruido

El campanario de la iglesia de La Mata se ha quedado mudo. El Ayuntamiento ha ordenado precintar la megafonía instalada en lo alto de la torre por rebasar los límites sonoros e incumplir la ordenanza de contaminación acústica.

El altavoz anuncia desde hace años los toques de las misas, los cuartos, las horas... y no solo con campanadas, sino incluso con melodías musicales a través de un sonido enlatado que tiene a una parte de los vecinos desquiciados. El consistorio asegura que mantendrá la prohibición hasta que el párroco instale un limitador de sonido.

El precinto del dispositivo ha sido decretado por la Concejalía de Actividades que dirige Fanny Serrano. La edil ha ordenado a la Policía Local que haga callar el sonido de campanas hasta que los responsables del templo de Nuestra Señora del Rosario ajusten el megáfono al límite de decibelios permitido. Se trata de una medida que ha traído la ansiada tranquilidad a una parte de los residentes de esta pedanía, pero que ha supuesto casi un sacrilegio para otros que están tan acostumbrados que aseguran que ni lo escuchan.

Serrano asegura que no lo ha hecho por las bravas. Hace semanas ya se envió a los agentes a realizar mediciones acústicas y de los informes se desprende que el sonido de las campanas es más escandaloso de la cuenta, pues supera los decibelios permitidos. Pues bien, se rubricó entonces el polémico decreto de precinto y, días después, los responsables de la iglesia pidieron desprecintar un par de días el ruidoso aparato para poder realizar de nuevo mediciones y pruebas con tal de ver qué tipo de sordina tienen que comprar para reducir el volumen del bafle.

La controversia por el martilleante ruido de campanas no es precisamente nueva. Residentes en la zona llevan años registrando escritos dirigidos tanto a las autoridades civiles, como el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana, así como a las eclesiásticas, en este caso a la Diócesis de Orihuela-Alicante. Algunos de esas quejas se remontan incluso al año 2005, como las presentadas por una familia madrileña. Hasta hace poco no habían recibido ningún tipo de respuesta y ahora todo apunta a que estarán celebrando su victoria. No obstante, han ganado una batalla, pero no la guerra. Por el momento habrá que esperar a ver cuál es el resultado del aparato para minimizar el sonido enlatado de las campanas. Si se ajusta a la legalidad, retomará su actividad para anunciar los cuartos, las horas y las misas. Otra cuestión es si seguirá molestando o no a los denunciantes.