Vecinos de Los Balcones urgen limpiar un solar repleto de basura y podas

Viven junto a un descampado repleto de podas y basura que no solo es un foco de insalubridad, sino también un peligro en caso de incendio. Esa es la situación que están aguantando los vecinos que residen en el entorno de la calle Países Bajos, en Los Balcones. El grupo Sueña Torrevieja, en la oposición, ha visitado este área y ha reclamado al alcalde, el ecologista José Manuel Dolón, que ponga en macha un plan de choque para acabar con esta situación. «No podemos exigir colaboración vecinal para no tirar enseres en la vía pública si no somos conscientes de que tenemos que predicar con el ejemplo», advierte este grupo de la oposición.

Los concejales Pablo Samper y Alejandro Blanco resumieron ayer que lo que los vecinos de esta urbanización sienten es que «se pagan los mismos impuestos que en el centro de Torrevieja y reciben el desaire del alcalde». Los ediles de Sueña consideran que muchos de los problemas de los que hablan los residentes como hierbas en las aceras, falta de limpieza constante, solares sin limpiar o parques y rotondas mal atendidos «son lamentablemente una constante general de un pasado reciente gobernado por el PP, y de la incapacidad de terminar la multitud de contratos importantes durante el presente mandato». Es por ello que han reclamado al gobierno cuatripartito un plan de choque efectivo mientras han animado a los residentes a formalizar la asociación de vecinos que dejó de funcionar y que «es parte importante de contacto mientras no se constituyan los distritos, de obligado cumplimiento».