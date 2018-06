Los sindicatos denuncian la contratación de policías opositores que no aprobaron las pruebas teóricas

Los sindicatos con representación en la Policía Local de Orihuela, CSIF, UGT y SPPLB, denuncian que el Ayuntamiento de Orihuela pretende reforzar la plantilla este verano haciendo uso de una bolsa de interinos de agentes policiales en la que se encuentran aspirantes de la última oposición a funcionarios fijos de la Policía Local, que fue en 2009, y en la que solo aprobaron las pruebas psicotécnicas y las pruebas físicas, suspendiendo los exámenes sobre conocimientos del temario oficial. Para los representantes de los policías locales oriolanos la medida que pretende adoptar el departamento de Recursos Humanos, dirigido por el edil Rafael Almagro, les parece «gravísimo» y añaden que «es una prueba más de lo que llevamos varios años denunciando, y no es otra cosa que desde este equipo de gobierno no valoran el trabajo que realiza la Policía Local de Orihuela», explicaron a INFORMACIÓN.

Los opositores y opositoras forman parte de una bolsa de empleo de interinos de la Policía Local a la que accedieron tras realizar las pruebas de oposición en la que suspendieron el examen de conocimientos teóricos, según los representantes sindicales. «Tanto Rafael Almagro como la concejala de Seguridad, Mariola Rocamora, menosprecian el trabajo que realizamos y les queremos decir que nosotros hemos tenido que demostrar nuestra capacidad y conocimientos para ser policías, pero ellos no para ser políticos», señalan en un comunicado.

Los agentes, que mantienen un tenso encontronazo con Rocamora por no atender sus demandas en materia laboral -que les ha llevado a negarse a hacer servicios extraordinarios- advierten de que los policías interinos, según la nueva ley de la Generalitat, no podrá portar armas de fuego y solo podrán ser destinados a servicios y funciones de policía administrativa, medio ambiente, tráfico y seguridad vial. La edil de Seguridad anunció la contratación de 13 agentes interinos para los refuerzos de verano lo que a juicio de los sindicatos policiales «no cubren ni el 25% de los agentes que se irán de vacaciones en los dos próximos meses» que, recuerdan, son los de mayor afluencia de personas en la localidad. «Somos menos policías y nos es imposible atender a todas las llamadas vecinales y los interinos no podrán cubrir labores de seguridad ciudadana».

Los agentes llevan tiempo reclamando un aumento de la plantilla policial, que no se cubra con personal interino, la mejora del vestuario y el material y la composición de la mesa sectorial para la Policía y que las plazas previstas para agentes de movilidad sean para agentes de policía. De momento, desde el Ayuntamiento no han accedido a ninguna de sus peticiones, lo que está provocando que fines de semana, como el último, haya entre 15 y 20 eventos sin presencia policial, solo una patrulla cubra Orihuela Costa y las patrullas del casco urbano y pedanías se destinen a actos y no puedan realizar otros servicios. El equipo de gobierno quiso suplir con personal de Protección Civil la carencia de agentes que se niegan a realizar horas extra.