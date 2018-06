El alcalde de Torrevieja urge más medidas antiolores en la depuradora antes de dar servicio a Orihuela

El regidor busca aclarar la gestión de caudales derivada a una comunidad de regantes.

La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Torrevieja comenzará a tratar caudales llegados desde Orihuela Costa, lo que supondrá un incremento de actividad especialmente en verano, según avanzó ayer el alcalde, José Manuel Dolón. El regidor dijo que no está en contra de esa medida siempre y cuando se garantice que la instalación tiene capacidad suficiente para no causar perjuicios a los ciudadanos. A ese respecto, recordó que recientemente se ha instalado una cubierta para tapar la principal balsa de lodos con el objetivo de evitar la emisión de olores pero consideró que hacen falta medidas adicionales.

Dolón explicó ayer que a pesar de la importante inversión realizada para cubrir la citada balsa, con un presupuesto de cerca de 235.000 euros, parece que en momentos puntuales, en junio y septiembre particularmente, se pueden volver a producir malos olores. La causa, según dijo, responde una cuestión técnica por el cambio brusco que se produce en la gestión media de volúmenes de invierno a verano. La consecuencia es que ya se ha producido un repunte del mal olor, por ello el alcalde ha instado a que se den soluciones convencido de que «todo se puede mejorar y no podemos condenar a los vecinos a vivir con una situación que puede ser insalubre y completamente desagradable de malos olores, no estoy conforme ni como alcalde ni como presidente de Agamed, por eso vamos a tener esta reunión, porque el tema es muy importante y creo que no se le ha dado la importancia que tiene».

Ese asunto se abordará en un Consejo de Administración extraordinario de Agamed, la empresa mixta de la gestión del ciclo integral del agua en Torrevieja, que se celebrará hoy mismo. En relación a recibir aguas residuales de Torrevieja, el alcalde expresó que «no pasa nada si tenemos capacidad para llevarlo adelante. Yo apuesto por una gestión mancomunada de los servicios públicos pero siempre y cuando seamos capaces de garantizar la seguridad de las condiciones de vida de los vecinos».

«Eso tendrá que conseguirse antes de que dichos compromisos lleguen a ejecutase, pues sería un contrasentido que para mejorar las condiciones medioambientales de un área urbana residencial y económica tan importante como lo es Orihuela Costa pusiéramos en riesgo o degradásemos la calidad de vida de nuestros residentes, de las personas que viven en Torrevieja».



Balsa de impulsión

Dolón dijo ayer que en ese encuentro pedirá también «el máximo control en la gestión y no permitir ninguna actuación que no se ajuste totalmente a una gestión eficiente y transparente de un servicio fundamental como es la gestión de las aguas residuales». Según aseguró ayer, desde hace unos meses es conocedor de que la Comunidad de Regantes Torremiguel, concesionaria de las aguas depuradas, tuvo un problema con una de las conexiones que hacen posible que el agua de la depuradora vaya a la balsa de impulsión.

En concreto citó varias pérdidas «que han hecho que para mí salten todas las alarmas, porque entiendo que esta conducción que tiene un metro de diámetro ha de estar en perfectas condiciones o en caso contrario podría generar problemas añadidos para las instalaciones e incluso para terceros». El regidor aseguró que lleva meses pidiendo que se dé una solución a ese problema y en la reunión de hoy «se volverá a exigir la toma de medidas para que haya total y absoluta garantía de que el servicio se va a prestar con absoluta perfección».