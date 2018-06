Bienvenido, Mister Terminator

¡Acción! Hollywood ha puesto el foco en el polígono de Catral para rodar varias secuencias del largometraje protagonizado por Schwarzenegger. Los vecinos han pasado de la incredulidad a la expectación y en el barrio del Alfalfar ya se mezclan las conversaciones en inglés con el hablar más peculiar de la Vega Baja.

Catral tendrá tres minutos de gloria en la sexta entrega de la exitosa saga de «Terminator». El inminente rodaje de la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger ha despertado una gran expectación en este rincón de la Vega Baja. La productora que se encarga de montar los decorados ya trabaja para ambientar el polígono de San Juan en un espacio industrial mexicano. La grabación se realizará durante 15 días con un equipo formado por 500 personas. Todo ese despliegue se resumirá en 180 segundos del largometraje dirigido por James Cameron.

Cuentan que fue hace un mes cuando un equipo ligado a esta superproducción se presentó en el Ayuntamiento y solicitó permiso para rodar. «¿Aquí? ¿Qué película queréis rodar aquí?», les preguntó un funcionario. La pregunta no obtuvo respuesta. Sólo se hablaba del «Proyecto Phoenix». Ni un dato más. Les interesaba su polígono por la distribución de las calles y su cercanía a la autopista. Punto.

Pronto empezaron a sonar los teléfonos del consistorio. Eran propietarios de naves y solares del espacio industrial. La productora les había ofrecido alquilar sus inmuebles y pintar las fachadas de blanco. Llamaban al Ayuntamiento para preguntar si les estaban tomando el pelo, pero no.

En las últimas dos semanas todo ha sucedido con rapidez. Se ha pedido permiso para montar un campamento base con 30 camiones para transportar el catering, camerinos y elementos necesarios para la película. También llegarán otros 25 vehículos de gran tonelaje con los equipos de grabación. Se desplegarán camiones de bomberos y ambulancias puesto que se rodarán secuencias de acción. Con esos datos estaba claro que no se trataba de una película de bajo coste, y la información que ya circulaba por internet trajo la sorpresa: Catral había seducido al mismísimo Terminator. Y con ello, como no podía ser de otra forma, se desató el cachondeo porque Hollywood había puesto el foco en el polígono del pueblo. No está previsto que Schwarzenegger se deje caer por la zona, pero sí Linda Hamilton, que no es poco.

Los vecinos han pasado de la incredulidad a la euforia y estos días son muchos los que se dejan caer por el polígono para ver el montaje. En el barrio del Alfalfar se cruzan ahora los hablares más peculiares de la Vega Baja con las conversaciones en inglés del equipo. Una empresa de seguridad está reclutando a personal para apoyar en las tareas de vigilancia.

El equipo contratará a 50 personas para ayudar en la grabación y algunas empresas de la localidad también están trabajando a las órdenes de la productora. Bares y comercios esperan que los visitantes se animen a pasear algún día por el municipio. Si la película trae dinero, trabajo, y hasta algo de fama, pues bienvenido sea «mister Terminator».