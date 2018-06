Para el Ayuntamiento no es un proyecto prioritario

n El Ayuntamiento de Orihuela no tiene prioridad en recuperar el complejo recreativo y de turismo rural de Raiguero de Bonanza. La zona lleva casi dos años abandonada sin que el Consistorio haya sacado su explotación a concurso. El portavoz del equipo de gobierno de Orihuela, Rafael Almagro, explicó a este diario que la licitación de las cabañas rurales está prevista y la tiene el ejecutivo en cartera «pero no es una prioridad, porque tampoco hay una gran demanda social que nos esté pidiendo que saquemos esa licitación», aunque reconoce que el complejo no puede permanecer más tiempo abandonado.

«Habrá que hacer una nueva licitación y en la misma no solo sacar la explotación turística de las cabañas sino también la conservación y cuidado de ese entorno dentro del mismo paquete, así como la reparación de todos los elementos que están dañados», señaló Almagro, quien reconoce que todo el complejo necesita de una actuación urgente dado el grado de abandono al que está sometido y el destrozo de las instalaciones por culpa de actos vandálicos.