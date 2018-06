La Vega Baja blinda sus playas para evitar que enciendan hogueras sobre la arena

n Las playas de la Vega Baja lucieron ayer un aspecto nada habitual para una noche de San Juan. La mayoría estuvieron vacías o solo ocupadas por mesas y sillas para cenar. Las tradicionales hogueras que se venían celebrando desde hace algunos años en arenales como los de Torrevieja o Guardamar del Segura, donde tenían gran tradición, por primera vez dejaron de encenderse. También se prohibió hacer fuego en las playas de Pilar de la Horadada y de Orihuela Costa. Un amplio dispositivo policial y de Protección Civil en esos cuatro municipios vigiló que se cumplieran las correspondientes ordenanzas municipales y la Ley de Costas.

En Torrevieja, donde primero se anunció la prohibición de realizar hogueras en las playas del municipio, solo algún despistado llegaba a la playa con maderas para hacer fuego. Allí se encontraba con una cinta que solo permitía acceder al arenal por un determinado lugar, donde, o bien miembros de Protección Civil o agentes de Policía Local y Guardia Civil, impedían el acceso a quien llevara objetos que se pudieran quemar sobre la arena. Sí se permitía el uso de barbacoas o, incluso de alguna hoguera si se encendía sobre un recipiente. La única premisa es que el fuego no tocara la arena. Así que hubo quien agudizó el ingenio. En la playa de Los Náufragos se pudieron ver antorchas y en El Cura unos farolillos portavelas o una hoguera floral. «Un San Juan sin fuego, es como un jardín sin flores», criticaba el artífice de esa decorada hoguera que no se iba a quemar, un vecino de León que asegura que lleva años haciendo hogueras en la playa de Torrevieja «y no pasa nada, llevamos un poco de leña, y lo que tenía que hacer el Ayuntamiento antes de prohibir es vigilar que nadie introduzca maderas con clavos».



Férreo control

A las 17.30 horas, el edil de Playas, Javier Manzanares, se reunió con los responsables de Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil para coordinar el dispositivo que puso en marcha para impedir que los arenales se llenaran de maderas para prender fuego. Las playas tradicionalmente más frecuentadas esa noche, Los Náufragos y el Cura, fueron especialmente vigiladas. Un férreo control impedía acceder con maderas o palés. El Ayuntamiento quiso evitar imágenes como las del año pasado con decenas de clavos y otros objetos punzantes enterrados en la arena de las playas que supusieron un gran peligro para los bañistas. Así también cumplió con su propia ordenanza que prohíbe hacer fuego en la playa y la Ley de Costas, como recordaba la megafonía en la playa de Los Locos.

En Guardamar del Segura, el alcalde, José Luis Sáez, dictó un bando para anunciar que solo estaba permitida la hoguera oficial del Ayuntamiento en la Playa La Roqueta y recordando que, hace unos años, se realizaron sin autorización cientos de hogueras y fuegos en sus playas usando materiales combustibles como ramas de árboles, palés de obras, pasarelas, troncos de vallas de protección y de chiringuitos o cartones de contenedores lo que suponía «un impacto negativo grave en la conservación de la Pinada y el ecosistema dunar», además del peligro para los bañistas al quedar sobre la arena «palés, brasas o vidrios», recordaba el regidor.

En Pilar de la Horadada, el alcalde, Ignacio Ramos, también optó por el bando para anunciar a sus vecinos que se multaría el incumplimiento de la ordenanza municipal de hacer fuego en espacios abiertos, como las playas, y extendiendo esa prohibición hasta el 17 de octubre. Además, de la noche de San Juan, el regidor recordó que tampoco se permitirá hacer fuego, como era tradicional, la noche del 14 al 15 de agosto tras la Romería de Torre de la Horadada.

En Orihuela, se permitieron las cenas a la orilla del mar, pero la Policía Local estuvo pendiente de que nadie llevara maderas o cualquier otro objeto para encender una hoguera. La edil del área, Luisa Boné, recordó que hay una ley que traspasa lo municipal que «prohíbe hacer fuegos en la playa, y lo teníamos que cumplir porque son un problema las púas y clavos que se quedan y vienen después las desgracias» y recordó que la ordenanza impide el fuego en espacios públicos.

La prohibición de hacer fuego no impidió que fueran muchos jóvenes y familias los que, cumpliendo con la costumbre, llenaron las playas para disponerse a cenar en esa noche especial. Las neveras, los «tupper» y los carros cargados de sillas fueron, regresaron a las playas una noche del 23 al 24 de junio más. Lo que cambió fue algún ritual. Nada de saltos sobre el fuego, pero sí sobre las olas; tampoco quemar los malos deseos, al menos en la orilla del mar. Una noche de San Juan en la que el fuego dejó de ser el protagonista en la Vega Baja.