Torrevieja apuesta por la diversidad

n Más de 3.000 personas llenaron anoche el recinto histórico de las Eras de la Sal de Torrevieja para celebrar, por segundo año consecutivo, el Día del Orgullo. Había una expectación máxima en el municipio por el anuncio de la llegada del conocido artista Mario Vaquerizo y su grupo, las Nancys Rubias. Y cumplió con las expectativas. El público se vino arriba cuando Vaquerizo y Topacio hicieron acto de presencia sobre le escenario a las 22.15 horas y se encargaron de leer el manifiesto para defender los derechos del colectivo LGTBI (gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales) para denunciar «el sufrimiento de víctimas anónimas, de unas instituciones que no protegen, unas leyes que no se aplican y que no garantizan poder vivir en una sociedad igualitaria». Topacio terminó el manifiesto con un grito que resonó en todo el recinto: «¡el amor siempre gana!» que secundó Mario Vaquerizo añadiendo «por el pasado, presente y futuro».

El periodista, cantante y escritor pidió 10 minutos para prepararse antes de volver a salir al escenario acompañado por el resto de las Nancys Rubias. Un concierto en el que sonaron algunas de sus canciones más conocidas como «Me encanta» y en el que el grupo estrenó nueva escenografía y vestuario inspirado en el «Rey del Rock», Elvis Presley, y Las Vegas, la ciudad norteamericana que fue protagonista en anteriores temporadas del show televisivo «Alaska y Mario» que Vaquerizo protagoniza con su pareja, Alaska. El artista, con su desparpajo habitual, animó al numeroso público a bailar sus canciones, entre quienes había auténticos fans de las Nancys Rubias que se sabían todas las canciones.

Además de este concierto, Torrevieja vivió una jornada muy reivindicativa con el gran collage de personajes ficticios en forma de retrato que se pintó por la mañana en el muro anexo a la Sala de Exposiciones Vista Alegre, con múltiples maneras de entender la identidad a través de la expresión de cada participante. El proyecto de pintura mural, llamado «Identidades», dirigido por Olga Parra, profesora de pintura en la Escuela Municipal, reunió a personas de todas las edades para plasmar la diversidad.

El municipio concluye así una semana dedicada a incidir en la normalización de la diversidad sexual que ha contado también con la proyección de la película «Un hombre soltero», de Tom Ford, con la conferencia del presidente de la Fundación 26 de Diciembre», Federico Armenteros, titulada «Homosexualidad, madurez y suicidio» y con el espectáculo «Que trabaje Rita».