El Colegio de Arquitectos denuncia a los ayuntamientos que«se saltan la ley» con los concursos de ideas

n El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Alicante (CTAA) ha detectado que varios ayuntamientos están vulnerando, a su juicio, la nueva legislación de contratos del sector público a la hora impulsar proyectos de construcción de instalaciones públicas. El presidente del Colegio, Juan María Boix, explica el ejemplo más reciente, el del Ayuntamiento de Redován, que ha convocado un concurso de ideas para el diseño de un nuevo pabellón deportivo, con un presupuesto estimado para toda la obra de un millón de euros: «Lejos de valorar el trabajo intelectual, el diseño y la praxis en el desarrollo de los trabajos, establece un marco legal para saltarse las reglas del juego imperantes, quebrantando todas las reglas que disciplinan la contratación pública, y propone una serie de premisas inaceptables». Este colegio profesional ha presentado un recurso de reposición el concurso de ideas, y advierte que lo hará con otras propuestas similares en la provincia, como lo ha hecho en un caso similar en Pilar de la Horadada, que ha rectificado.

El Ayuntamiento de Redován ha planteado este concurso, dotado con un «premio» de 1.500 euros, en el ámbito de la ley de Subvenciones para aspectos tan relevantes como la publicidad o la composición del jurado -que paradójicamente no cuenta con arquitectos aunque el concurso pide que sean arquitectos los que presenten los diseños- que debe escoger el mejor proyecto, y no por la nueva legislación de contratos del sector público. Tampoco aparece en la convocatoria la documentación técnica necesaria para elaborar la idea algo que han cuestionado «decenas» de colegiados que se han puesto en contacto con el CTAA. Algo que tampoco se subsana cuando se consulta verbalmente al Ayuntamiento, que únicamente remite a la descripción gráfica de la parcela en el catastro. Además «lejos de incentivar por parte de la administración que haya una participación concurrida, desaconseja que se puedan presentar equipos de arquitectos junto con otros profesionales en un supuesto concurso, que además, como dice en sus bases no supone la adjudicación del contrato para la realización del proyecto ganador», señala Boix. El planteamiento y la forma de este concurso supone, en opinión del CTAA, «una infravaloración y un menosprecio al trabajo de una profesión como la de arquitecto». La misma fuente asegura que causa «estupor»que un concurso de ideas de la envergadura de un pabellón deportivo se dote con solo 1.500 euros «que se limitaría a cubrir los costes generados para la presentación, habida cuenta de la ingente, voluminosa y costosa documentación que se exige para la simple participación».

El CTAA, que decidió interponer este recurso en una reunión de su junta directiva, explica que cuenta con el respaldo del Colegio Oficial de la Comunidad «no solo por el colectivo de arquitectos, sino también por elevar la calidad de los trabajos en la provincia» y para «denunciar los abusos e incumplimientos de la legislación».



Atentos

Boix matiza que la mayoría de las administraciones han entendido los preceptos de la nueva ley de Contratos que entró en vigor en marzo. «Sin embargo, desde el observatorio del Colegio seguimos siendo conocedores» de casos en los que la administración «intenta saltarse los criterios legales fijados por el Estado, interpretando a su manera algunas líneas rojas, saltándoselas y menospreciando el valor de los profesionales a los que el colegio representa». Además advierte que la entidad colegial «va estar atenta a las licitaciones que salgan y velaremos por el correcto cumplimiento de la ley de Contratos, nuestra sociedad se lo merece, nuestras ciudades se lo merecen y nuestros compañeros, también».