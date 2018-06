El alcalde de Redován dice que es una fórmula legal

n El alcalde de Redován, Emilio Fernández (PP), explicó, a preguntas de este diario, que las bases del concurso de ideas se inspira en las que en su día convocó el Ayuntamiento de Villena para llevar a cabo la remodelación de la plaza de toros. Fernández quiso aclarar por qué se opta por esta fórmula de concurso de ideas, avalada por los servicios técnicos municipales de Intervención y Secretaría, y no se convoca directamente un concurso para adjudicar la redacción del proyecto del nuevo pabellón deportivo: «El Ayuntamiento de Redován no tiene el millón de euros que necesita para construir el pabellón polideportivo, ni tan siquiera el presupuesto necesario para adjudicar la redacción de ese proyecto previo para el pabellón». El primer edil asegura que para salvar esa falta de financiación debe reclamarla a otra administración. «Presentaremos un diseño, el de concurso de ideas, a la Diputación Provincial para que financie la adjudicación del proyecto y su ejecución». El concurso de ideas, avalado por la ley de Subvenciones y no por la de Contratos del Sector Público, señala Fernández, permite que se pueda utilizar ese diseño salvando la propiedad intelectual.

«Tenemos que ir con algo concreto a la administración que luego va a adjudicar el proyecto y que el adjudicatario de la redacción de proyecto pueda utilizar como base sin vulnerar esa propiedad intelectual. Nosotros no podemos financiar la adjudicación de un proyecto (que supone el 10% del coste de la obra, en este caso unos cien mil euros). Y en caso de que pudiéramos no íbamos a adjudicarlo si luego tampoco sabemos si tendremos el dinero de la inversión para la construcción», aclaró el primer edil.

El alcalde dijo que han llamado al ayuntamiento arquitectos interesados en el concurso de ideas, al que también se pueden presentar profesionales de otras ramas, y le han indicado que no «entienden la postura de su colegio» en este asunto a la hora de cuestionar la fórmula. «Entiendo y respeto la postura del Colegio de Arquitectos que defiende los intereses de sus colegiados, pero el Ayuntamiento tiene sus razones para plantear el procedimiento así. No lo hemos hecho sin pensar. Las bases pasaron por el área de Intervención y Secretaría sin que se plantearan reparos», aclaró el alcalde popular.