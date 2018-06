El PP reabre la Oficina de Turismo de la Costa con una conserje y zanja la polémica por el cierre

Justifican que no hay vacantes para cubrir el puesto con informadores turísticos.

La Oficina de Turismo de Orihuela Costa volverá a prestar servicio a partir de hoy tras una semana cerrada a cal y canto. La concejala de Turismo, Sofía Álvarez, anunció ayer que el Ayuntamiento, a través del departamento de Recursos Humanos, ha contratado a una nueva empleada para recibir a los visitantes cada día entre las 8.30 y las 14 horas. El puesto se ha cubierto a través de una plaza vacante de conserje y la selección se ha realizado primando como requisito tener conocimientos de inglés. De esa forma, aparentemente, se zanja la polémica suscitada durante los últimos días, cuando la citada edil responsabilizó del cierre de ese recurso al alcalde, Emilio Bascuñana, y al concejal Rafael Almagro. Todos ellos pertenecen al grupo municipal popular.

La controversia por todo este asunto no ha hecho más que poner de manifiesto la tensión que existe entre los dos bandos del PP de Orihuela. Si el martes el regidor envió un comunicado a la Prensa en el que ordenaba a Sofía Álvarez la reapertura de ese recurso cuanto antes, ayer fue la edil quien manifestó su malestar porque, según dijo, el alcalde envió esa instrucción a los medios de comunicación pero a ella no le dijo nada. A ese respecto, la responsable de Turismo valoró que el problema ha quedado resuelto porque Recursos Humanos ha gestionado esa contratación «como no podía ser de otra forma», asegurando así que la resolución de ese problema no estaba en su mano, sino en la del responsable de ese área, que es su compañero de grupo Almagro. Sofía Álvarez insistió en que si tuvo que cerrar la oficina fue porque se consintió que la trabajadora que allí había fuera derivada a Orihuela Cultural, y eso era algo que tenía que solucionar Recursos Humanos, tal y como ella pidió de forma urgente. También dijo que desde hacía un mes y medio venía advirtiendo de la necesidad de contratar personal para Turismo pero se hizo caso omiso a esa reclamación, apuntando que la responsabilidad fue de Bascuñana y Almagro. «Espero que a la nueva trabajadora que no la trasladen ni a Deportes ni a otro departamento», añadió la edil. Señaló igualmente que no había puestos vacantes de informadores turísticos, de ahí que se haya tenido que tirar de la bolsa de conserjes.



Vacantes

Por su parte, el edil de Recursos Humanos explicó que, a pesar de las restricciones que pesan sobre las administraciones públicas para la contratación de personal, «a veces hay algunas vacantes que si se argumenta razonablemente bien y por un plazo muy corto podemos hacer alguna gestión». «Hay que justificar mucho el porqué de esa excepcionalidad para poder realizar la contratación, que la deciden los técnicos, no los políticos», prosiguió. Aun así,el edil le lanzó un dardo envenenado a su compañera de grupo y dijo que «quien tiene que encargarse de cubrir los puestos son los técnicos de Turismo y de Recursos Humanos, no los concejales. Ella no puede dar por bueno mandar un correo a un concejal pidiendo personal. Ni el alcalde ni yo nos dedicamos a contratar gente. Hay un sistema y unos pasos que se deben de seguir para abordar estos asuntos», zanjó Almagro.