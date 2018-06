El alcalde dice que la ordenanza es solo para el casco urbano

? El alcalde de Rojales, Antonio Pérez (PSOE), aseguró que él y su gobierno desconocían si los animales o los huevos de la granja de Huerta Viva se vendían o no, dado que era una asociación sin ánimo de lucro. «Hasta ahora nadie ha pedido licencia para criar conejos o pollos en la huerta. La ordenanza regula la tenencia de animales en el casco urbano, no en la huerta», aseveró el regidor. Pérez destacó que el proyecto,ha tenido «todo el apoyo del Ayuntamiento porque surgió para ayudar a personas que estaban en el paro y compartir los beneficios». «Si la oposición cree que se estaba haciendo algo ilegal su obligación era denunciarlo». «Lo que yo destaco es la buena voluntad que han tenido y el agradecimiento de esas personas por iniciar el proyecto. No ha salido como se esperaba, pero desde el Ayuntamiento apoyaremos cualquier iniciativa de ayuda a gente necesitada», concluyó el regidor.