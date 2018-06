Torrevieja no permitirá las hogueras en la playa en la noche de San Juan

El concejal Javier Manzanares explica que Policía Local y Guardia Civil restringirán el acceso a las playas. Roperos, armarios, palés y todo tipo de enseres se queman en la playas. El Ayuntamiento intenta las quejas de los bañistas por el hallazgo de púas, clavos y tornillos en la arena que se prolonga durante todo el verano.

El Ayuntamiento de Torrevieja ha anunciado esta mañana que el encendido de hogueras en las playas está prohibido por la ordenanza municipal y la ley de Costas. Lo ha hecho de cara la celebración de la noche de San Juan, el próximo sábado. Jornada en la que ya es tradición que se congreguen miles de personas en la orilla del mar, sobre la arena, al caer la tarde siguiendo distintos ritos paganos para dar la bienvenida al verano, entre ellos, y como protagonista principal, encender fuego.



El concejal del Área, Javier Manzanares (PSOE), ha advertido en rueda de prensa que no se permitirá la entrada de usuarios con material para realizar hogueras. Con ese objetivo, la Policía Local y un operativo especial de efectivos de la Guardia Civil, con el apoyo de Protección Civil restringirán el paso de usuarios a los que se vea acarreando enseres para quemarlos.



El edil ha detallado los artículos de la ordenanza municipal y la ley de Costas en los que se prohíbe expresamente realizar fuego -regulación que no se ha cumplido de forma expresa en los últimos años, ni por Costas ni por el municipio sobre todo por falta de medios y porque la festividad no estaba tan fuera de control como en las últimas ediciones-. También ha leído informe solicitado expresamente a la dirección genereal de Costas del Ministerio de Medio Ambiente en Alicante en el que se confirma que no se pueden realizar fuegos en dominio público.



Manzanares ha anticipado que la decisión es polémica – de hecho ya ha sido cuestionada por el Partido Popular en las redes sociales-, pero ha aclarado que se adopta para salvaguardar el litoral a escasos días de la temporada alta de daños en la arena que tienen consecuencias durante meses. En este sentido, ha recordado que el municipio no puede permitir que los usuarios de la playas quemen cientos de kilos de maderas y otros materiales sin restricción sobre la arena. El año pasado, ha recordado, "vimos en una escena lamentable e intolerable de cómo iban al fuego roperos, armarios, palés y todo tipo de material". "Eso es algo que no podemos permitir porque tardamos semanas en recuperarnos". El equipo de gobierno ha recordado en este sentido el hallazgo de docenas de clavos, tornillos, púas y restos de maderas, por parte de los bañistas durante todo el verano. Algo que por ejemplo, en la playa de Los Náufragos provocó hace dos veranos la denuncia del Partido Popular que hoy, recuerda el equipo de gobierno, cuestiona la medida de evitar esos fuegos.





Clavos hallados en la playa de Los Náufragos tras una noche de San Juan

Como siempre el desastroso desgobierno de #Torrevieja lo único que hace es prohibir, cerrar, recortar, subir impuestos... todo menos gestionar. Como ya se oye en todos los rincones de la ciudad... esto con @EduardoDolon no pasaba @PPTorrevieja https://t.co/Ras5biv8bv — Luis María Pizana (@LuismaPizana) 20 de junio de 2018

La fiestas deen la playa se han ido celebrando en los últimos años cada vez con mayor participación en todo el litoral de la Vega Baja. De los fuegos más o menos simbólicos se ha pasado a la quema de eneseres de gran volumen, además de la realización masiva de barbacoas para cenar en la playa.El pasado año, segúnel descontrol por parte de varios grupos de bañistas fue total a la hora de acumular material para hogueras que transportaban, por ejemplo, en carritos de supermercado que también terminaron en el fuego, en playas como la delDurante anteriores mandatos el gobierno local fue permisivo ante estas prácticas pese a que los informes de la dirección de Costas -que por otra parte apenas cuenta con un funcionario para vigilar 20 kilómetros de playas entre- le advertían de la prohibición. Costas en este caso animaba al Ayuntamiento a buscar una alternativa que no fuera el dominio público de la playa.