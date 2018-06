La posición del PP sobre el centro

? El PP ha reclamado que el centro no asuma a menores tutelados. Inició una campaña en redes sociales en este sentido. Primero para que Torrevieja no acogiera el centro para la Infancia -menores tutelados-. Incluso ha hecho mención a otros municipios donde supuestamente se ha rechazado crear este tipo de plazas. Después moderó su postura para asegurar que el PP no estaba en contra de estos centros pero reclamó que se buscara otra ubicación distinta al centro de discapacitados.

Y sigue insistiendo en que destine para lo que se creo, haciendo alusión a las distintas asociaciones que trabajan con colectivos de diversidad funcional de la ciudad, pero sin especificar su función concreta. Durante el anterior mandato el gobierno local del Partido Popular estuvo barajando distintas alternativas.

Desde ceder la infraestructura a esas asociaciones, hasta conceder una gestión indirecta, mientras que la Generalitat advertía que en ningún caso contaba con presupuesto para una gestión directa. El anterior concejal de Bienestar Social, Tomás Ballester, aseguró recientemente que las instalaciones estaban listas para dar asistencia cuando culminó el anterior mandato en junio de 2015.