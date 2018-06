Orihuela reabre mañana la Oficina de Turismo de la Costa y pone al frente a una conserje

La Oficina de Turismo de Orihuela Costa volverá a prestar servicio a partir de mañana jueves tras una semana cerrada a cal y canto. La concejala de Turismo, Sofía Álvarez, ha anunciado hoy que el Ayuntamiento, a través del departamento de Recursos Humanos, ha contratado a una nueva empleada para recibir a los visitantes cada día entre las 8.30 y las 14 horas. El puesto se cubrirá a través de la bolsa de trabajo de conserjes, dado que había una plaza vacante. De esta forma, aparentememte, se zanja la polémica suscitada durante los últimos días, cuando la citada edil responsabilizó del cierre de ese recurso al alcalde, Emilio Bascuñana, y el concejal Rafael Almagro. Todos ellos pertenecen al grupo municipal popular.

Lo primero que ha hecho esta mañana Sofía Álvarez ha sido manifestar su malestar por el comunicado que envió ayer el regidor a los medios de comunicación, en el que le daba a ella la orden de reabrir la Oficina de Turismo "cuanto antes". Una instrucción que, según la edil, llegó a la Prensa pero no a su despacho. "Quiero ser políticamente correcta, estoy sorprendida de que ese comunicado llegara a la Prensa y no a mi por la vía ordinaria. Quiero pensar que habrá problema con los servidores y por eso no he recibido la respuesta en tiempo y forma", ha expresado.

Álvarez ha explicado que al frente de esa oficina estará "una persona de Orihuela que tiene suficientes conocimientos de inglés". La edil ha insistido en que "como no podía ser de otra forma, es una nueva persona que Recursos Humanos ha contratado como respuesta al expediente que esta concejala pidió de urgencia para que se cubriera la plaza de la única persona (que había) y que permitieron su traslado (a Orihuela Cultural), lo que provocó que se tuviera que cerrrar la oficina".

La edil ha asegurado que hace un mes y medio ya envió un escrito a Recursos Humanos indicando que el 21 de junio "terminaban las personas contratadas para seis meses y ante la necesidades de la Concejalía necesitábamos que se nos dotara de personal con carácter urgente", pero eso es algo que no se hizo. Ha dicho también que hace unos días abrió un nuevo expediente de urgencia "que ha dado como resultado la nueva contratación adscrita a Turismo, y espero que no la trasladen ni a deportes ni a otro departamento". La concejala ha matizado que la plaza se cubrirá a través de una vacante que existe en la plantilla de Turismo para desempeñar el cargo de conserje y que la empleada ya está recibiendo formación y cuenta con suficiente nivel de inglés.

Por su parte, el edil de Recursos Humanos, Rafael Almagro, ha indicado que, a pesar de las restricciones que pesan sobre las administraciones públicas para la contratación de personal, "a veces hay algunas vacantes que si se argumenta razonablemente bien y por un plazo muy corto podemos hacer alguna gestión". "Hay que justificar mucho el porqué de esa excepcionalidad para poder realizar la contratación, que la deciden los técnicos, no los políticos", ha proseguido. Aun así, le ha lanzado un último dardo a su compañera de grupo y ha dicho que "quien tiene que encargarse de cubrir los puestos son los técnicos de Turismo y de Recursos Humanos, no los concejales. Ella no puede dar por bueno mandar un correo a un concejal pidiendo personal. Ni el alcalde ni yo nos dedicamos a contratar gente. Hay un sistema y unos pasos que se deben de seguir", ha zanjado.