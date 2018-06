El Registro municipal queda a las órdenes de un auxiliar administrativo por un cúmulo de bajas

Las ausencias de larga duración y los cambios constantes en la Jefatura se arrastran desde 2009 en un área que tramita y da fe de miles de comunicaciones oficiales cada año.

Un auxiliar administrativo lleva meses al frente del departamento de registro de uno de los ayuntamientos más importantes de la Comunidad Valenciana. Registro y servicio Prop es el área del Ayuntamiento que gestiona la entrada y salida de docenas de documentos oficiales a diario-y dar fe de que efectivamente han entrado o salido de la administración local-: desde las numerosas peticiones de los vecinos a distintas áreas de gobierno, a resoluciones judiciales, comunicaciones de distintas administraciones, pasando por las plicas y documentación de las empresas que quieren concursar como proveedoras del municipio, entre otros muchos más trámites.

El auxiliar está a cargo de otros seis compañeros y un peón del equipo verde. Aunque el Ayuntamiento de Torrevieja no ha reconocido esa labor con una designación formal. Además acaban de concluir su periodo de empleo tres operarios del taller de empleo, que reforzaban el departamento, algo que coincide con la entrada del periodo vacacional del verano que se afronta sin expectativas de apoyo con más personal. La situación puede empeorar. Ese funcionario auxiliar no está nombrado formalmente como jefe del área pero sí que realiza y firma informes como tal. Por ejemplo, para indicar en los procedimientos de adjudicación de contratos cuándo se han registrado formalmente las plicas, o si han entrado en plazo. Es un departamento clave para dar respuesta ágil a las demandas de los ciudadanos y que no se pierdan por el marasmo administrativo municipal. También lo será para cuando llegue la administración electrónica.

Torrevieja es una de las escasas grandes ciudades que todavía no ha iniciado este proceso de modernización: no existe la firma electrónica a nivel interno.

La principal causa de esta situación es la limitación de personal. Al que se suma en este caso, según fuentes del sindicato Comisiones Obreras, una concatenación de bajas laborales que se remonta a casi diez años. En primer lugar de la principal responsable del departamento, que suma bajas de larga duración desde hace años. Después, de su sustituta. Y desde hace unos meses de la sustituta de la sustituta, auxiliar administrativo que se había hecho cargo del departamento, en este caso con nombramiento incluido, y que también está de baja. A lo que se suma el traslado a otra área municipal del único funcionario con la categoría profesional de administrativo que podría haber asumido al resto del equipo en estos momentos.

Ahora en la oficina Prop, situada en la calle Bazán, está a cargo del área ese grupo de auxiliares administrativos y del peón. Uno de ellos ha asumido el mando por antigüedad y está evacuando los informes necesarios para otros departamentos sin que formalmente esté designado para ello, según las mismas fuentes. Tampoco está claro que legalmente un auxiliar administrativo pueda ser designado para ese fin, ni que sus informes tengan validez en función de su categoría laboral.



Sin designación

El mismo sindicato se pregunta por qué el funcionario que debe decidir sobre esta situación, a la sazón responsable de Recursos Humanos, no designa ya a un administrativo de otra área para cubrir estas bajas y consolidar, aunque sea desde punto de vista jurídico, el funcionamiento del registro. En las mismas dependencias está la ventanilla única de la administración autonómica. Este departamento es el que debería además ocupar las nuevas dependencias de la ampliación del Ayuntamiento en la plaza de la Constitución. Desde que se puso en marcha el Prop, los locales son alquilados a un vecino de Torrevieja. La Generalitat Valenciana respalda una parte del funcionamiento de la oficina a través de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento.