El Festival de Circo Hop! toma las calles de Torrevieja con 9 galardonados espectáculos

El Festival de Circo Callejero HOP! 2018, presentado ayer por el edil Domingo Pérez y el productor Emmanuel Vizcaíno, dará comienzo el viernes 29 de junio a las 20 horas con el espectáculo inaugural The Wolves, de La Fam Compañía de Teatre, un espectáculo itinerante de zancos y con música en directo, que comenzará su recorrido frente al monumento del Hombre del Mar. A las 21:30, la compañía leonesa Cirk About It representará allí El Apartamento, un espectáculo de circo, humor y acrobacias, laureado con el premio FETÉN al Mejor Espectáculo de Calle 2017.

La jornada del sábado comenzará a las 18 en el Paseo Vista Alegre, con el Taller de Circo para Niños. A las 21:00, se mostrará Hecho en Casa, de la Compañía La Mandarina, una pieza de malabares. A las 22:30, el espectáculo Todo encaja, de la Compañía UpArte, de saltos acrobáticos y aéreos, se presentará en la explanada exterior del Centro Cultural. El domingo 1 de julio, The power of the 80's, de Gonzalo Santamaría, pondrá una nota desenfadada y amenizando con música de los 80's, a las 19:30 horas en el Paseo de Vista Alegre. La clausura de HOP! estará a cargo de Potted, de La Trócola Circ, un galardonado espectáculo técnico y, a la vez, poético.