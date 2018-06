El PPCV desmiente que Bascuñana hablara con Bonig y mantiene su decisión de relevarlo

La resaca de la fiesta organizada por Emilio Bascuñana el sábado para celebrar el tercer aniversario de su llegada a la Alcaldía de Orihuela no se hizo ayer esperar. El regidor evitó todo tipo de alusiones en forma de emblemas y logotipos, como así le exigió el PP, pero las declaraciones que realizó en el evento a INFORMACIÓN no han sentado nada bien en la cúpula regional de su partido. Fuentes muy cercanas a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, negaron ayer que la dirigente popular se comunicara por whatsapp con Bascuñana, como aseguró el sábado en la fiesta, para trasladarle que la noticia publicada por este diario de que no será el candidato del PP a las elecciones municipales era «una cuestión mediática y que en ningún momento se ha hablado de la decisión de apartarme dentro de un año» según aseguró el regidor oriolano.

Estas mismas fuentes negaron tales comunicaciones y confirmaron que la decisión de que no repita como candidato a la Alcaldía por el PP está tomada, como publicó este diario y señalaron que Bascuñana «no quiere ver las señales». Es más, manifiestan que «hubo intención por parte suya de comunicarse con Bonig, pero no tuvo respuesta». Y constatan que el mejor ejemplo de la decisión tomada por el PPCV es que a la fiesta no acudió ni un solo dirigente provincial o regional.

Pero, lo que más ha molestado a la cúpula de la formación es que Bascuñana, ante la pregunta formulada por el periódico relativa, precisamente, a esa falta de apoyo del PP a la fiesta que organizó, el regidor oriolano se erigiera en representante del partido en el acto, incluso nacional, al decir, como recogió ayer este diario, que «estás viendo al alcalde de Orihuela, del PP, y miembro de todos los comités y juntas directivas, tanto local como provincial y nacional, porque soy miembro de la junta directiva nacional». Unas palabras que el entorno de Bonig calificó de «ridículas» recordando que forma parte de esas juntas y comités como miembro nato por su condición de alcalde de una ciudad de más de 50.000 habitantes, como recogen los estatutos del PP, pero que «nadie lo ha elegido y ser miembro de un órgano del partido no garantiza absolutamente nada».

En el PPCV recuerdan que la decisión de elegir al candidato en Orihuela es exclusivamente suya y «hay cosas que están claras y se le comunicarán cuando se tengan que comunicar», que será tras el Congreso Nacional del PP el próximo mes de julio. Y le instan a seguir con los proyectos para la ciudad y «olvidarse de tanta fiesta».