Rock solidario contra el Cáncer en las Eras de la Sal

Hoy se celebra en el recinto "Eras de la Sal" la tercera edición de "Rock Against Cancer" en Torrevieja a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer - AECC - organizada por las concejalías de ONG's y Voluntariado, Juventud, Comercio y Cultura y por el pub Monroe's. Como siempre, la entrada es totalmente gratuita.



En rueda de prensa Carmen Morate, edil de ONG's, junto a la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Torrevieja, Manoli Flores, y los organizadores Neil Wyatt (Pub Monroes's) y Jaime Aniorte, ha presentado este evento y ha destacado que el éxito de las ediciones anteriores ha propiciado "que esta iniciativa crezca cada vez más - tanto en la calidad de las bandas de rock participantes como en la calidad de las actividades previstas para esta ocasión y además que es un evento familiar para todas la edades".



Este evento benéfico comenzará a las 12 de la mañana con actividades en familia como yoga, bailes, sesión de Sh'bam, hinchables, talleres y juegos variados en las que participarán varias escuelas y academias de bailes de Torrevieja. A las cinco de la tarde comenzará el concierto de rock con la participación de 8 bandas de música: Sensa Yuma, Osezno, Ricky Diamond, Kolted, The Cages, Wild Freedom, Sonic Blue y El Despertar del Silencio. Según Neil Wyatt, los grupos que participan, algunos más conocidos que otros son "de lo mejor que hay en la zona, muchos con discos en el mercado y que colaboran en esta idea desinteresadamente. No siempre se puede asistir a un festival de esta calidad con entrada gratuita". En este sentido, ha señalado que uno de los grupos participantes, Sensa Yuma, que se encuentra de gira por Europa y viene directo de Alemania, realizará su último concierto en este acto benéfico, poniendo punto y final a su carrera.



Manoli Flores, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Torrevieja, ha agradecido la realización de esta jornada musical "ya que además de pasarlo bien como en años anteriores se colabora en una causa que beneficia a todos como es la lucha contra el cáncer". Esta Asociación instalará mesas de información y de venta de camisetas del evento, pulseras de silicona y bandanas entre otros productos.





#RockAgainstCancer crece y llega este año a las Eras de la Sal el 16 de junio con actividades familiares desde las de las 12 mañana y la actuación ocho bandas desde las 17 horas con acceso cratuito. Todo a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer pic.twitter.com/OuvlBxXLJV — INFORMACIÓN VegaBaja (@inf_vegabaja) 23 de mayo de 2018

El pasado añorecaudó, mil euros más que en la primera edición, 2016, por lo que según Morate "esperamos que hoy 16 de junio asista un mayor número de personas ya que este año se hace por primera vez en las 'Eras de la Sal' y así cada año crezcamos en recaudación"También se puede colaborar con este evento con ingresos de donativos en la