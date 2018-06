Emilio Bascuñana asegura que no es una marioneta de nadie, tensa su pulso con el PP y mantiene su fiesta

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), celebrará hoy la fiesta que ha organizado en una nave de la carretera de Beniel para conmemorar sus 3 años al frente de la Alcaldía donde tenía pensado postularse como alcaldable del PP a las próximas elecciones. El evento sigue en pie, como confirmó ayer el propio regidor a INFORMACIÓN, a pesar de que la dirección regional de su partido ejecutará su relevo como candidato a las elecciones municipales del año que viene, como adelantó este diario.

Una decisión que ha molestado a Bascuñana pero que no le ha hecho desistir de acudir a esa celebración en la que se congregarán militantes, simpatizantes y algunos ediles del Partido Popular que pagarán 3 euros por una comida (paella), bebida, sorteo de regalos y hasta karaoke. Una postura que muchos en el PP consideran un pulso al partido pero que él justifica con un «soy el alcalde del PP le pese a quien le pese». Como publicó este diario, la dirección local, provincial y regional lo ha desautorizado para usar en ese evento logotipos, emblemas o banderolas con el anagrama del PP por no ser un acto «autorizado», aunque Bascuñana aseguró ayer al diario que «lo comuniqué al grupo municipal, a la dirección provincial y a la presidenta regional, Isabel Bonig, que me dijo que tenía un acto y no podría asistir pero me dio la enhorabuena y no dijo nada de que no pudiera celebrarlo». Ningún dirigente popular asistirá al acto.

El regidor oriolano atendió ayer a INFORMACIÓN en su despacho poco después de conocer la noticia adelantada por este periódico de que no será el candidato a la alcaldía por el PP en 2019 y mientras esperaba que los dirigentes provinciales y regionales del PP «me devuelvan la llamada». Bascuñana aseguró que se enteró de esta decisión «por la prensa» y dijo esperar que alguien de su partido se lo comunicara oficialmente «porque nadie se ha puesto en contacto conmigo». Para Bascuñana la decisión forma parte de la «campaña de descrédito que sufro en los últimos meses» y espera «aclaraciones» por parte de los dirigentes populares. Esa campaña, señaló, incluye «los whatsapp que dicen que espié, la asesora que dicen que espió mandada por alguien o lo de que cobré de Sanidad sin trabajar, todo es falso y así se demostrará».

Bascuñana criticó las formas en las que se ha materializado su relevo como cabeza de lista del PP en las próximas elecciones porque «esto lo debe decidir el comité electoral regional y éste es un partido con una estructura que, si toma una decisión así, lo propio es que me lo diga a mí» y lanzó un mensaje a la dirección local de su partido, presidido por Dámaso Aparicio, con quien mantiene un enfrentamiento político, al que le pidió que «necesita buscar armonía y sintonía entre todos sus afiliados y simpatizantes para ser el instrumento adecuado para solucionar los problemas de Orihuela». Bascuñana, más locuaz que nunca y visiblemente herido en su orgullo, no dejó de soltar frases de esas que tienen un claro destinatario dentro de su partido como que «si alguien pensaba que iba a ser una marioneta, se equivocaba, y si quieren una marioneta que se busquen a otro», en referencia a los dirigentes provinciales y regionales del PP.

Lejos de asumir que no será el candidato del PP a las elecciones municipales del año que viene el regidor oriolano dijo estar «a disposición de mi partido para ser el candidato» señalando que «me gustaría seguir con este proyecto y tengo ganas e ilusión de culminarlo y para eso necesito otros cuatro años más para ejecutar todo lo que he proyectado», indicó. Para Emilio Bascuñana su gestión al frente del Ayuntamiento «ha sido muy buena y esas maniobras de intoxicación no han evitado la regeneración del PP en Orihuela, porque ahora estamos en un momento en el que no se ve a ninguno de los miembros de mi gobierno por los juzgados». «Voy a seguir trabajando por Orihuela, por los oriolanos y por mi partido», concluyó.