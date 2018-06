Mayte Sánchez Cánovas: «Orihuela puede presumir de ser una ciudad integradora, y lo demuestra con mi nombramiento»

Aún con los nervios y la sorpresa en el cuerpo, la recién propuesta Síndica Portadora de la Gloriosa Enseña del Oriol de 2018, Mayte Sánchez Cánovas, nos recibe en la Sala del Oriol del Ayuntamiento de Orihuela, junto a la enseña que portará el próximo 17 de julio, Día del Pájaro. «Voy a poner los pies en el suelo porque aún no me lo creo» nos confiesa la directora territorial de la ONCE en Orihuela, Vega Baja y Torrevieja. La entrevista se la hacemos minutos después de que el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, anunciará la propuesta de su nombramiento para ostentar uno de los cargos más importantes de las fiestas de la Reconquista, acompañado por todos los portavoces de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento -PP, PSOE, Ciudadanos, Cambiemos Orihuela y Foro Demócrata-. Porque si algo de especial tiene este nombramiento es que ha sido unánime. «Es un orgullo haber recibido tanto apoyo y poder trabajar por los demás con todos los partidos políticos, porque si creemos en Orihuela, esto es lo que nos une», señala.

Sánchez llega rompiendo barreras, y nunca mejor dicho, como mejor exponente de que la fiesta apuesta por la integración de las personas con algún tipo de discapacidad, y por ser la tercera mujer que ostentará este importante cargo festero. «Las fiestas de Orihuela son cada vez más integradoras y mi comparsa me ha cuidado siempre muchísimo, me ha hecho que me sintiese cómoda, porque una persona con una discapacidad, en mi caso visual, no ha sido un obstáculo para que siempre me haya sentido bien cuidada y que me lo pase bien, como en otras comparsas que cada vez integran a más discapacitados y así es muy facil integrarse en las fiestas de Moros», asegura. Para la recién propuesta Síndica del Oriol, cuyo nombramiento se ratificará en pleno, «Orihuela puede presumir de ser una ciudad integradora, lo demuestra mi nombramiento, y para mí es un orgullo que sea así y más normalización que estamos dando, ninguna».

Sánchez, oriolana de nacimiento, vive las fiestas de Moros y Cristianos con pasión como integrante de la comparsa Moros Realistas, donde también está su hija, Ángela, que no pierde de vista a su madre desde la puerta de la Sala del Oriol. «Para mí es mi mayor tesoro y ella me ha hecho festera», señala con orgullo antes de pedirle ayuda para afrontar los intensos días que se avecinan.

Como Síndica, será la encargada de llevar la enseña durante el desfile del Oriol el 17 de julio y, además, será la encargada de dar el discurso desde el balcón del Ayuntamiento el Día del Pájaro. «Sólo espero estar a la altura de las circunstancias porque es una gran responsabilidad ya que en mis manos, cogiendo la enseña, van las manos de todos los oriolanos y sus proyectos e inquietudes, en definitiva, es llevar ese día todo lo que siente un oriolano», explica, sin olvidar que desde hace 34 años su actividad se centra en la ONCE, que este año cumple 80 años. «Ha sido el mejor regalo que podían dar a la entidad y a mí».