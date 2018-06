Las pedanías de Orihuela se quedan este fin de semana sin patrullas de la Policía Local

Las pedanías de Orihuela estarán más desprotegidas este fin de semana. Como era de esperar, ningún agente de la Policía Local se ha ofrecido como voluntario para hacer horas extra, necesarias para cubrir los eventos que se han organizado en la ciudad este fin de semana. Así que los mandos policiales decidieron ayer adoptar medidas urgentes que pasan por destinar las dos únicas patrullas de servicio en las pedanías cada fin de semana a cubrir los actos organizados en la ciudad y como refuerzo de las patrullas asignadas al centro urbano.

Así lo anunciaron ayer los portavoces de los tres sindicatos con representación en la Policía Local de Orihuela, UGT, CSIF y SPPLB, quienes recordaron que en asamblea los agentes decidieron no hacer servicios extraordinarios hasta que el Ayuntamiento no atienda a sus peticiones basadas en unas mejores condiciones laborales. La Junta de mandos de la Policía Local de Orihuela se vio obligada ayer a tomar la decisión de prescindir de las patrullas en pedanías al no disponer de suficientes efectivos para cubrir los eventos que hay preparados para este fin de semana en Orihuela

De esta forma todas las pedanías de Orihuela se quedarán todo el fin de semana sin patrullas y para servicios urgentes se enviará a las que están destinadas en el casco urbano. Los sindicatos ya advirtieron que peligraban los eventos festivos por la falta de efectivos y quedan por venir fines de semana mucho más cargados de actos que el próximo.



Peticiones

Los agentes piden un aumento de la plantilla policial, que consideran escasa con 140 efectivos, y explican que el personal interino no puede suplir la labor de un policía local porque solo puede asumir labores de tráfico o medio ambiente. Además, entre sus exigencias está la mejora del vestuario y el material y la composición de la mesa sectorial para la Policía y que las plazas previstas para agentes de movilidad sean para agentes de policía. El edil de Recursos Humanos, Rafael Almagro, se reunió con los representantes sindicales la pasada semana y les trasladó que estudiaría sus propuestas y esta semana les convocaría a una nueva reunión, aunque ayer miércoles aún no habían sido citados.

Los representantes Sindicales de CSIF, UGT y SPPLB en la Policía Local de Orihuela quisieron ayer responder a las últimas manifestaciones de la edil de Seguridad Ciudadana, Mariola Rocamora, de la que dicen «quiere justificar sus 3 años de inactividad en lo referente a la Policía» y a quien acusan de «estar solo para las fotos». Los policías señalan que «solo queremos poder trabajar en unas condiciones dignas y seguras para nosotros y para los ciudadanos» Y aseguran «sentir pena de ver como otros concejales se implican con los trabajadores a su cargo, estando con ellos sin necesidad de tener que airearles las vergüenzas».