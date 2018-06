La directora de la ONCE en Orihuela, Mayte Sánchez Cánovas, será la Síndica del Oriol

La Síndica portadora de la Gloriosa Enseña del Oriol para las Fiestas de la Reconquista de Orihuela 2018 será la oriolana Mayte Sánchez Cánovas, actual directora de la ONCE en Orihuela y la Vega Baja. Sánchez será la encargada de portar la Gloriosa Enseña del Oriol en las Fiestas de la Reconquista de Orihuela como Síndica, siendo la tercera mujer que ostenta este cargo. Su nombramiento será ratificado en pleno, pero su designación ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, cuyos portavoces han comparecido pasadas las 13.15 horas junto a Mayte Sánchez Cánovas y el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana. Esta unanimidad no se produjo el año pasado con el nombramiento de Julio Vicente Lizán.

Mayte Sánchez llevará la enseña durante el desfile del Oriol el 17 de julio y, además, será la encargada de dar el discurso desde el balcón del Ayuntamiento el Día del Pájaro. La propuesta del nombramiento como Síndica Portadora del Oriol lo ha anunciado este mediodía el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, tras convocar una junta de portavoces con el resto de partidos de la Corporación, a la que han asistido todos, PP, PSOE, Ciudadanos, Cambiemos Orihuela y Foro Demócrata. Bascuñana, tras repasar el extenso curriculum de Sánchez, ha dicho de ella que "siempre ha lucido su orgullo por Orihuela, allá donde ha ido" y ha señalado que "todos los oriolanos estamos en deuda por su trabajo por la ciudad y por quienes, como ella, se preocupan de Orihuela".

Mayte Sánchez, visiblemente nerviosa y emocionada por el gesto que ha tenido la Corporación, ha tenido palabras de recuerdo para su familia, en especial para su hija Ángela que le ha acompañado en la comparecencia de prensa, y espera "estar a la altura de las circunstancias". La directora de la ONCE en la Vega Baja no se ha querido olvidar de la entidad de la que forma parte y ha dicho, bromeando, que "parece un regalo de cumpleaños, porque la ONCE cumple 80 años y es un gran regalo para mí como persona, pero también para la entidad". Sánchez, con problemas de visión, ha dicho que su nombramiento hace "creer en un futuro de integración para todas las personas".

Mayte Sánchez es natural de Orihuela. Cursó estudios en el Colegio Jesús María de San Agustín y en el Instituto Gabriel Miró. En 1988 se incorporó a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) donde ha ocupado diferentes cargos hasta llegar a la dirección de la agencia de la ONCE en Orihuela y su comarca y Torrevieja, que ocupa en la actualidad. Ha sido secretaria del Cermi de la Comunidad Valenciana, miembro del consejo de administración de Ceosa y Fundosa y de los consejos de Bienestar Social tanto del Ayuntamiento de València como de la Generalitat Valenciana. Es una persona muy activa en todos los eventos relacionados con la discapacidad y ha participado en diferentes asociaciones como Cruz Roja o Cáritas.

En cuanto a su actidad festera, pertenece a la comparsa Moros Realistas y es apasionada de la Semana Santa de Orihuela, donde fue glosadora del pregón en 2012. También fue nombrada "mujer oriolana" en el año 2002. Actualmente pertenece a la Archicofradía de Nuestra Señora de Monserrate, a la Mayordomía de Nuestra Señora de los Dolores, a la Hermandad del Santísimo Cristo de Zalamea, a la Cofradía de El Lavatorio y a la Cofradía del Ecce Homo.