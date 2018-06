El Foro Proa apuesta por abrir los puertos a sus ciudades sin perder la identidad

Torrevieja acogió un debate de expertos impulsado por la Unión de Colegios Profesionales.

Abrir las ciudades a su puerto sin que los puertos dejen de serlo, y que cumplan la función para el que fueron creados. El Foro Provincia de Alicante, reunió ayer en el Real Club Náutico de Torrevieja conocedores de la realidad de estas infraestructuras en la provincia en torno al lema «Puerto y Ciudad». El presidente de Ineca,Rafael Ballester; Fanny Serrano, concejal de Torrevieja y abogada urbanista; el director de la Autoridad Portuaria de Alicante, Carlos Eleno y el catedrático de Puertos, Vicent Esteban Chapapría, protagonizaron un debate organizado por este foro de opinión de la sociedad civil alicantina, impulsado por la Unión de Colegios Profesionales de Alicante.

El ingeniero torrevejense Vicent Esteban Chapapría, diseñador del proyecto del dique de Levante -una obra que, sin duda, mejora mucho la relación puerto-ciudad-; y de la rehabilitación parcial de las Eras de la Sal, hizo una diferenciación entre puertos y cómo el tipo de actividad -náutico deportivo, transporte o viajeros- marca su desarrollo. «Torrevieja es un ejemplo único en los puertos españoles».

En estos momentos, subrayó Chapapría, «en lo que se insiste en cualquier intervención en tema de puertos es que no se pierda la identidad con la actuación». Matizó que el uso comercial es «algo que no debería repeler en absoluto porque es lo que permite intervenir porque si no se puede abordar desde el presupuesto público».

En su intervención, la edil Fanny Serrano ofreció unas pinceladas sobre la situación jurídica del puerto de Torrevieja, que está abordando la delimitación de espacios y usos portuarios -es el único puerto de la provincia que gestiona de la Generalitat que no cuenta con esta herramienta de ordenación-. Para la concejala los puertos de la provincia son estos momentos grandes motores económicos pero «sin combustible».

En el caso de Torrevieja tiene que ser el motor de ese segundo desarrollo de la ciudad, conectándola con su puerto y hacerlo mucho más atractivo a la demanda turística. La edil sí cree que en estos momentos la configuración actual de los usos portuarios hace que el recinto dé la espalda al resto de la ciudad. La concejala alertó sobre los grandes proyectos de transformación de estos espacios en primera línea: «Un puerto es un puerto» y «deja de serlo si lo disfrazamos de otra cosa». Rafael Ballester, director de Instituto de Estudios Económicos Provincia de Alicante (Ineca) el debate sobre la relación puerto-ciudad se está produciendo de «forma generalizada» en todos los puertos de la provincia, tanto en los puertos de interés general, como es el caso de la ciudad de Alicante, ahora en desarrollo de su plan estratégico, como en los de carácter autonómico. «Un debate bastante participativo en el que intervienen los distintos agentes con intereses, aunque son espacios de borde urbano y complejos», dijo. Y añadió: «Los intereses del puerto suelen ser supramunicipales, con visiones estatales y autonómicas que buscan ser fieles a los objetivos del puerto, y luego están los de los vecinos. Eso necesita un ejercicio de mucha empatía por todas las partes implicadas».

Para Ballester los puertos deben ser considerados como áreas estratégicas y se debe «tener una sensibilidad especial con ellos y cualquier decisión que adoptemos deben ser estructurales y no coyunturales Es necesaria una gran alianza entre los implicados y planificar escenarios».