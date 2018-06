Cambiemos y PSOE critican la parálisis de la bolsas de ordenanzas y conserjes

Nueve años después de abrirse, la bolsa que utiliza el Ayuntamiento de Orihuela para cubrir vacantes y bajas de conserjes y ordenanzas apenas se mueve. Ayer el PSOE y Cambiemos Orihuela se pusieron de acuerdo para firmar un comunicado conjunto en el que aseguran que, realmente, las plazas se están cubriendo «utilizando planes de empleo»; es decir, olvidándose de las personas que forman parte de ella de esa bolsa de trabajo, que son cuarenta y que superaron «una prueba selectiva en el año 2009».

Dicha bolsa apenas ha alcanzado a los 12 primeros puestos de la lista. Algo que la oposición considera «preocupante» dado que existen puestos sin cubrir. Además, ambos grupos afirman haber tenido conocimiento de que «se habrían utilizado personas provenientes de los Planes de Empleo para cubrir irregularmente puestos en diversos centros escolares y consultorios médicos. Los planes de Empleo son una buena noticia para Orihuela, es bueno que se apliquen y esperemos que se mantengan, pero no se puede utilizar este recurso para cubrir vacantes destinadas a personal interino que, en su momento pasó una prueba selectiva», señalaba Karlos Bernabé, coportavoz de Cambiemos Orihuela, quien añade que «utilizar a gente de planes de empleo para cumplir puestos de conserje es un doble castigo: es un castigo para los propios trabajadores vinculados a los planes, porque estarían en una situación irregular y es un castigo para quien se examinó en su momento, pasó un proceso selectivo y ve negado su derecho al trabajo».



Informe técnico

PSOE y Cambiemos añaden que «existe un informe técnico municipal que alerta sobre el hecho de que en los expedientes de los Planes de Empleo no se describen las funciones a realizar por el personal laboral contratado, y los "oficios" descritos lo son, en ocasiones, típicos de funcionarios de carrera». Es decir, que a juicio tanto de PSOE como de Cambiemos, ya se alertaba, previo a la implementación de los planes, que esto podría suceder.

En ese mismo sentido, la socialista Carmen Gutiérrez añade que la Comisión de Seguimiento de las Bolsas debe velar por la justicia, adecuación y transparencia en la gestión de las mismas, pero no se ha reunido en toda la legislatura. La edil afirma que «es inaudito que no se haya convocado nunca sabiendo que se han creado nuevas bolsas y no se ha tenido en cuenta la situación de quienes estaban en las antiguas y que tenían unas expectativas de empleo que se han visto frustradas, en contra de lo establecido en la normativa reguladora de las bolsas».

Por otro lado, añade la socialista, «se han cubierto vacantes que nunca han sido objeto de oferta de empleo, es decir que son de nueva creación. Sin embargo, no se han cubierto vacantes generadas por jubilaciones de personal en puestos, como los conserjes de colegios, declarados esenciales».