Estudiar una FP, garantía de empleabilidad. Consulta aquí los ciclos que ofrece FEMPA

Si estás pensando en realizar un grado medio o superior, una de las mejores escuelas de FP es la de La Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante. Se trata de un centro autorizado por la Conselleria de Educación que forma parte de la prestigiosa entidad Alianza para la FP Dual.

Los ciclos de FP de FEMPA están dirigidos tanto a jóvenes que quieran especializarse en una profesión, como a profesionales con experiencia que quieran lograr un título oficial con un 100% de empleabilidad.

Comercio y Marketing

El ciclo de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales de FEMPA presta especial atención a las habilidades digitales e idiomas.

No sólo lograrás el título oficial, sino que rentabilizarás al máximo tu dedicación gracias a su metodología basada en la técnica learning by doing (aprender haciendo), lo que te permitirá aprender de una forma práctica, con proyectos empresariales reales, intercambiando sinergias con empresas referentes en el sector y todo bajo una óptica empresarial real.

Tescoma, Grupo Suesa o Farell son solo algunas de las empresas líderes en su sector que participan de forma activa en la formación de los alumnos.

Administración y Finanzas

El ciclo de Administración y Finanzas es uno de uno de los títulos de grado superior con mayor inserción laboral, según el número de contrataciones registradas en 2019 el SEPE, con 137.147 contratos.

La Escuela de FEMPA completa el contenido oficial de este ciclo de FP con las Certificaciones Oficiales de Microsoft y SAGE, con el que se demuestran las habilidades con los programas de gestión empresarial más utilizados por las pymes y con clases magistrales impartidas por entidades referentes.

Doble Titulación en Informática: DAM y DAW

La Escuela de FP de la Federación de Emprearios del Metal de la Provincia de Alicante forma parte de la Red Nacional de Excelencia de Centros de Formación Profesional de Indra, siendo el único centro de FP en Alicante seleccionado para ello.

Cursando un único año adicional, gracias al programa de FEMPA, los alumnos interesados podrán conseguir dos títulos: Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Electricidad: Una profesión de futuro

Una gran alternativa tanto para jóvenes como para profesionales en activo interesados en obtener una titulación oficial que les permita mejorar su cualificación.

La formación práctica de estos ciclos se imparte en el aula Taller de Riesgo Eléctrico de FEMPA, que reproduce el entorno laboral real de los profesionales del sector.

Iberdrola, Ormazabal o Elecnor son algunas de las empresas que apuestan por los alumnos de los ciclos de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y Técnico Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

Mecánica

Si te gusta la mecánica puedes formarte en automoción. Si eres un apasionado del motor decídete entre estos dos ciclos de FP: el grado medio en Electromecánica de Vehículos Automóviles o el grado superior en Automoción.

Porsche, Grupo Sala, Grupo Rubio Automoción, Benigar, Hijos de Manuel Crespo o Grupo Marcos son solo algunas de las empresas que acompañarán durante tu desarrollo profesional en FEMPA.

Emergencias

FEMPA ha sumado a su oferta de ciclos el grado medio de Emergencias y Protección Civil y el grado superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil. Con ellos, no sólo conseguirás una titulación oficial; los mejores especialistas del sector, como bomberos o personal especializado de Protección Civil, te ayudarán a cualificarte para que adquieras habilidades esenciales para el desarrollo de todas las salidas profesionales que permiten estos ciclos.

Más información

Más información en www.fempa.es y en www.formacionprofesionalalicante.es