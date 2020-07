«He aprendido a ser más independiente y a empatizar con otras culturas a la hora de trabajar»

A los dos años de comenzar su andadura universitaria, María Hernández Martínez, estudiante del doble grado de Dirección de Empresas y Marketing en el CEU de Elche, decidió que su tercer curso lo quería hacer fuera, vivir una experiencia internacional.

Eligió como centro de destino la universidad FH Münster, ubicada en la región alemana de Renania del Norte-Westfalia, con la que la Universidad CEU-UCH tiene un convenio de formación. Concretamente, su School of Business, un centro de prestigio en Europa, referente en el área de los Negocios y Relaciones Internacionales. De esa manera, cuando acabe su carrera universitaria saldrá al mercado no sólo con el título de grado en Dirección de Empresas español sino también su homólogo alemán, el European Business Programme Bachelor. O lo que es lo mismo, una doble titulación internacional.

¿Cómo ha sido la experiencia, de estar un año en otro sistema?

Ha sido muy buena, no me puedo quejar. La universidad de aquí es genial y, además, los de la oficina de Internacionales (los que llevan la parte de Erasmus), te ayudan en lo que sea. He estudiado todo en inglés y la verdad que me ha gustado más que estudiar en español. Obviamente, siempre hay asignaturas y profesores que te gustan más o menos, pero en general, muy contenta.

Los profesores son súper atentos y te ayudan en cualquier cosa. He aprendido mucho, tanto académicamente como culturalmente. He hecho muchos trabajos en grupo con alemanes y gente de otros países y te das cuenta de las diferencias culturales a la hora de trabajar y, aunque a veces no ha sido fácil, se ha sacado adelante. De todo se aprende.

¿Qué destacarías de la formación que has recibido?

Destacaría, sobre todo, el trabajar con muchos alumnos de otros países, no solo alemanes. Creo que es importante, ya que te hace consciente de que tu forma de hacer las cosas no se aplica al completo a la forma de hacer las cosas del resto de los países y que hay que adaptarse y saber empatizar con otras culturas si quieres llevarte bien y sacar las cosas adelante. Me ha impactado mucho lo independientes y trabajadores que son los alemanes. Son mucho de dar su opinión y argumentarla. Se lleva mucho lo de debatir en clase.

Los profesores preguntan siempre mucho por la opinión de los alumnos. También me ha impactado la cantidad de redacciones y trabajos en grupo que mandan, más que exámenes escritos, que es a lo que estoy acostumbrada. He aprendido a ser más independiente a la hora de trabajar y buscar información por la cantidad de trabajos y redacciones que he hecho, y a aplicar las cosas más a la práctica y no ver todo solo como algo teórico.

¿Cómo crees que te ayudará en tu futuro profesional esta experiencia y la titulación que obtienes?

Yo creo que me ayudará bastante. Ver en tu currículum que has estado un año en Alemania estudiando creo que es bastante bueno, porque aparte de que es un país ejemplar, se da a entender que sabes lo que es independizarse y que has salido de casa a ver mundo. Además, saber un poco de alemán, aunque no sea mucho, también es bastante importante, ya que en el mundo laboral cada vez más se agradece el tener más idiomas aparte del inglés.

¿Crees que ha merecido la pena estar un año alejada de tu familia, en un país y una cultura diferentes?

Por supuesto. Ya estuve en mi último año de colegio (2º de Bachiller) estudiando fuera de casa durante un año. Me fui a Estados Unidos y cuando vine me di cuenta de lo mucho que aprendí y crecí como persona. Esta vez me ha pasado lo mismo.

Además, mi experiencia en Renania del Norte-Westfalia ha sido genial. No podría haber estado en una ciudad más bonita. Me parece la ciudad perfecta para hacer Erasmus. Es súper universitaria y tiene como un toque medieval. Todo el mundo va en bici, no tener bici aquí y desplazarte con ella es muy raro.

¿Qué les recomendarías a los futuros estudiantes de Dirección de Empresas sobre este tipo de salidas, que no son realmente un Erasmus clásico?

Les recomendaría que lo hiciesen sin dudarlo y, aparte de eso, que sepan más o menos inglés, ya que se tienen que defender con eso al estudiar. También que sean abiertos de mente, ya que van a tratar con gente de otros países. Que no se cieguen en que la forma de trabajar en España y la gente es igual que la de otros países, porque todo el mundo tiene sus costumbres y su forma de hacer las cosas.