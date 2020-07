¿Permaneo no era intransitivo?

El examen de Latín de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) que se celebró ayer estaba "plagado de errores", según denuncian profesores y alumnos de esta asignatura que entienden que "no es de recibo" que no se revise mejor una prueba que se va a entregar a miles de alumnos que además este año por la pandemia llegaban incluso con más nervios que otros años.

En el segundo texto de los dos que tenían para elegir, de Salustio, "Sed ubi omnibus rebus exploratis Petreius tuba signum dat, cohortes paulatim incedere iubet. Idem facit hostium exercitus. Postquam eo ventum est unde a ferentariis proelium committi possit, maximo clamore cum infestis signis concurrunt". Está escrito possit cuando debería aparecer posset, es decir, en vez de presente, pretérito imperfecto.

Vocales del tribunal aseguran a INFORMACIÓN que se "corrigió en el momento" y se avisó por WhatsApp a todos los coordinadores del examen para que se lo aclararan a los alumnos.

Pero este ni fue el único error del examen. Aparte de algunas erratas y tildes en valenciano que aparecen en la opción en castellano, también había otro error en la parte del léxico. El verbo permaneo se adjudica a la 3ª declinación y como transitivo, cuando en realidad es de la segunda y es intransitivo.

"El problema es que a medida que se iban descubriendo los fallos se paraba el examen y el coordinador se lo decía a los alumnos y claro acabaron desconcentrándose. Además, no en todos los centros los vigilantes eran profesores de Latín, con lo que en algunas aulas quizá no se les advirtió a los estudiantes por desconocimiento y son cosas que pueden dar lugar a error y a realizar mal la prueba", lamenta un profesor de instituto.

Una alumna de un instituto alicantino ha publicado en Twitter "Gracias al que ha hecho el examen de Latín por hacerlo tan mal. Los propios profesores del tribunal estaban avergonzados de todos los errores que había. Avisándonos en medio del examen de que había verbos y palabras mal. Flipo".

Por su parte, uno de los vocales, especialista en la lengua clásica, admite que "este tipo de errores no deberían producirse, pero si el alumno conoce el A, B, C de la gramática que se les exige para selectividad no les tiene por qué haber causado problemas".

El profesor de instituto, además, considera que buena parte de los fallos vienen de que "cogieron el examen de 2010, cambiaron algunas cosas y lo volvieron a poner. Pero lo han hecho en plan chapuza y se dejaron palabras por las que preguntaban luego que no estaban en los textos", critica.

"Alguien debería revisar muy bien en Valencia los exámenes que se ponen porque todos los años ocurre lo mismo", añade.

El decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, Juan Mesa, que este año está en el tribunal de Latín ha asegurado antes de entrar en la reunión de unificación de criterios para las correcciones que "todas estas cosas se tienen en cuenta y los alumnos no debe preocuparse".

"Otra cosa hubiera sido que se formularan preguntas mal o que los fallos detectados afectaran en mayor medida a las respuestas, pero no ha sido el caso, aunque obviamente hubiera sido mejor que no se hubieran producido", señala Mesa.

Latín no ha sido la única asignatura con errores en el examen. En el primer ejercicio de la selectividad, el de Historia, se atribuía el texto de La Fontana de Oro de Benito Pérez Galdós a los Episodios Nacionales, cuando en realidad esta obra la escribió dos años antes. En este caso, la inmensa mayoría de los alumnos no se dieron cuenta y tampoco los profesores. No obstante, este "gazapo" no afectaba al desarrollo del examen, puesto que lo que tenían que comentar los alumnos era el periodo histórico al que se refería el contenido del texto.

En Economía, que también se realizó ayer, se "coló" otra errata detectada durante el reparto de los exámenes. Donde se escribía 35.0 quería decir 35.000. Otros pequeños errores fueron detectados en Dibujo Técnico.

Aún así, teniendo en cuenta que este año los 8.382 alumnos de la provincia que se han matriculado de las pruebas, más que ningún año en la PAU y que por la pandemia se ha tenido que realizar en los institutos y centros de Bachillertao concertados en lugar de en los campus universitarios con las dificultades de organización que esto ha conllevado, unidas a las estrictas medidas sanitarias, todas las fuentes consultadas coinciden en calificar de "éxito" el proceso.

Desde la Conselleria de Universidades aseguran que los "exámenes no se repetirán porque se trata de erratas y pequeños errores que han sido subsanados en el momento". "Aún así, -indican- se tendrán en cuenta a la hora de corregir las pruebas y si cualquier fallo ha inducido a error o el alumno ha puesto dos respuestas se contabilizará la que les beneficie para la nota". De hecho, admiten que "no deberían producirse este tipo de errores y de cara al año que viene se hará lo posible por subsanarlos y que no se repitan".