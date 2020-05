La investigación arranca a dos velocidades en la provincia

La investigación ha regresado a los laboratorios de los campus de las universidades de la provincia a un rimo desigual. Con la fase 1 de la desescalada se permitía el regreso de los docentes a estos espacios, pero no ha quedado muy claro si también podían hacerlo los alumnos de doctorado y de tesis que habitualmente trabajan codo a codo con los profesores de la Universidad de Alicante (UA) y de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).

Para la Universidad de Alicante, según ha explicado el vicerrector de Investigación, Rafa Muñoz, "el BOE autorizaba el regreso del personal del laboratorio y para nosotros los alumnos de doctorado y tesis son personal de laboratorio". Por este motivo, la UA ha permitido que los estudiantes que realizan tareas en los laboratorios regresen al campus durante este semana. De hecho, a mitad de semana amplió el horario de apertura de los laboratorios, donde los investigadores tienen que pedir cita antes de acudir. Rafa Muñoz ha explicado que "si lo que se pretende es potenciar la investigación es necesario permitir el regreso de los alumnos a los laboratorios, a los que este parón les puede suponer un gran inconveniente a la hora de finalizar sus trabajos de tesis".

En la Universidad Miguel Hernández de Elche, por el contrario, los alumnos de tesis y doctorado no podrán regresar hasta que la provincia avance a la siguiente fase. El vicerrector de Investigación de la UMH, Domingo Orozco, ha indicado que "para nosotros aún no está permitida la asistencia de los alumnos, y no nos parece bien, ya que se trata de pocos estudiantes que trabajan en un ambiente muy controlado, sin aglomeraciones y con todas las medidas de seguridad". En la UMH solo se han incorporado a los laboratorios los alumnos con contrato de beca, ya que son los que según esta institución académica se puede entender que son personal del laboratorio.

De esta forma, la investigación que depende en mayor medida del trabajo que los investigadores llevan a cabo en los laboratorios ha arrancado con ritmo distinto en la provincia de Alicante.