Estudiantes trabajando en primera línea contra el covid-19

Lo que Fátima, Laura, Lydia, Eduardo, Nadia y Patricia, estudiantes de 4º del grado de Enfermería en el CEU-UCH de Elche menos esperaban, pero probablemente más deseaban, era que a escasos meses de terminar la carrera iban a estar ejerciendo su profesión, en un situación de crisis internacional.

Y que iban a estar en primera línea, porque muchos de ellos se encuentran en hospitales de Madrid, del grupo Vithas. Y que lo iban a hacer reclamados por el Gobierno, cuando autorizó que los alumnos de Salud pudieran incorporarse como refuerzo en los centros sanitarios.

Hemos hablado con algunos de estos alumnos que han vivido una experiencia «irrepetible» para conocer de primera mano este contacto con la profesión en un momento excepcional. Es el caso de Patricia López Leiva, quien trabajó en el Hospital Pardo de Aravaca de Madrid.

«Estuve 15 días en la UCI de adultos y ahora estoy en planta de hospitalización de enfermos de covid-19» señala esta alumna, a la vez que asegura que la pandemia «ha cambiado mucho mi vida, ya que estoy viviendo fuera de mi ciudad y haciendo cosas que jamás me hubiera imaginado. Me ha hecho valorar las cosas que antes teníamos tan al alcance y no nos dábamos cuenta»

Nadia Hermosa, por su parte, está en el hospital Vithas La Milagrosa, en Madrid, en planta. Considera que esta experiencia le va a permitir «aprender actuaciones de enfermería y poder ponerlas en práctica, conocer más sobre la profesión y desenvolverme mejor en diferentes situaciones». Asimismo, destaca el impacto que han sufrido los profesionales que se han enfrentado al virus a los que «afortunadamente les han puesto a su disposición psicólogos, para aquel que necesite hablarlo y poder expresarse».

También en el Hospital Vithas La Milagrosa en Madrid está Lydia Lahuerta en una UCI que adaptaron en quirófano para atender a más pacientes con covid-19. Sobre su trabajo en este centro destaca que el trabajo de enfermera «se basa en brindar atención y cuidados a personas enfermas indistintamente de su diagnóstico y eso es lo que me encanta de nuestra profesión» y asegura que «está orgullosa de nuestra profesión que cada día me demuestra lo que valemos y que he acertado eligiendo este camino».

Eduardo Román, quien también estuvo en este centro en la planta de hospitalización con pacientes covid-19, enfatiza que esta experiencia « me ha hecho darme cuenta de la humanidad que hace falta para desempeñar esta profesión», destacando al mismo tiempo que además de coger soltura en el trabajo «he aprendido muchos conocimientos nuevos y manejos de técnicas que no dominaba del todo. Me ha cambiado la forma de ver la vida en todas sus perspectiva».

Laura Erades, quien ha estado en el Hospital Vithas Pardo de Aravaca de Madrid, en una planta de covid-19, considera que «está siendo una experiencia muy enriquecedora y creo que me ha ayudado muchísimo de cara a los próximos meses que vienen, en los cuales ya tendré mi título de enfermera».

Por su parte, Fátima Soto, quien ha formado parte de Vithas Perpetuo Socorro en la planta covid-19, destaca que esta experiencia «me ha hecho empezar a desenvolverme aplicando todos los conocimientos aprendidos en la universidad y a nivel personal me ha hecho ver lo importante e imprescindible que es la profesión de enfermería».