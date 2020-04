Contribuye a combatir el Covid-19 en este portal de mecenazgo de la UMH

Con el fin de captar fondos para el suministro de productos sanitarios como gafas, pantallas, mascarillas, etc. fabricados con una red de impresoras 3D, la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha lanzado un portal de mecenazgo, activado con el proyecto de "Apoyo para combatir los efectos de Covid-19 en la provincia de Alicante". Este portal arranca ya con 68.605 euros que ha donado el personal de la UMH para esta causa.

Este proyecto se estructura en tres ejes: Suministro de productos sanitarios, fabricados con impresoras 3D (gafas, pantallas faciales, mascarillas, etc.); compra de equipamiento; e Investigación y Desarrollo Covid-19.

En relación al suministro de productos sanitarios, se pretende comprar materiales necesarios para la producción a través una red de impresoras 3D dirigidas por el Parque Científico, que ya ha comenzado a fabricar los productos sanitarios que demandan con urgencia los hospitales, centros de salud, etc. Una parte de esta red de fabricación está en una granja de impresoras 3D, ubicada en la Universidad, y otra se encuentra en los domicilios de estudiantes o egresados de la UMH, de profesores y empresas que colaboran en esta causa. El material para que puedan fabricar se hará llegar a los colaboradores a la vez que se recogerán los productos sanitarios que hayan fabricado, gracias a la colaboración de Protección Civil. Por último, será recepcionado en un punto de recogida, habilitado por la Conselleria de Sanitat, y distribuido a los lugares del entorno que lo soliciten.

Respecto a la compra de equipamiento, el proyecto cuenta con 65 impresoras 3D de la UMH y otros colaboradores, principalmente estudiantes de la Universidad y egresados, que han puesto de forma generosa a disposición de este proyecto sus equipos. A pesar de que el objetivo principal es la compra de material para empezar a producir material sanitario, en ocasiones puede resultar necesario contar con algún equipamiento que permita agilizar la capacidad de respuesta frente a las nuevas necesidades como nuevas piezas para respiradores.

F

Gafas en impresora 3D

Por último, no se debe olvidar que el principal objeto de la Universidad es la investigación, tanto para la continua mejora del diseño de estos productos sanitarios, codo a codo y bajo la supervisión de los equipos médicos de los hospitales, como dar respuesta inmediata a nuevas necesidades que surjan tanto en el sector sanitario, como en el ámbito social, económico, etc.

Desde el primer momento, la UMH ha centrado sus esfuerzos en la lucha contra el Coronavirus. Además de la creación del portal de mecenazgo y de la donación de fondos por parte de la Universidad y de su personal, se han impulsado numerosas acciones como la cesión de espacios, la donación de material sanitario, la cesión de equipos o la creación de una bolsa de voluntarios.

Voluntarios de la UMH y Cruz Roja ofrecen un servicio telefónico para atención y acompañamiento psicológico

Centro de Operaciones de Cruz Roja.

#LaUMHteAcompaña es el programa que ha puesto en marcha el Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, en colaboración con Cruz Roja Alicante.

Cerca de 200 voluntarios de ambas instituciones, tras un proceso de selección y formación, prestan un servicio de acompañamiento telefónico, con el que se pretende paliar la soledad que esta pandemia provoca en la sociedad, pero, especialmente, en las personas mayores, durante el período de estado de alarma y tres meses después de concluir la misma.

Aunque está abierta a toda la sociedad, esta intervención se dirige fundamentalmente a personas mayores y otros colectivos vulnerables que residen en la provincia de Alicante en un primer momento aunque, posteriormente, también, para toda la Comunidad Valenciana. Especialmente, a aquellas que viven solas o con su pareja y que no cuentan con familiares próximos en su ciudad de residencia o que viven en residencias para mayores, en las que se aplican las medidas de aislamiento.

Este servicio se realizará mediante un programa específico de llamadas a las personas vulnerables y mayores existentes en las bases de datos de Cruz Roja que, tras contactar con sus asambleas locales de Cruz Roja, soliciten una intervención en el ámbito del acompañamiento psicosocial.

Los voluntarios de la UMH que participan en esta iniciativa son estudiantes o Alumni UMH que cursan o han cursado los grados o licenciaturas en Psicología, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Farmacia o Medicina, así como el Máster en Psicología General Sanitaria, en Gerontología y Salud, en Gestión Sanitaria o el Máster en Terapia Ocupacional en Neurología, el Máster en Investigación en Atención Primaria, Máster en Investigación en Medicina Clínica y otras titulaciones afines, así como el Personal Docente e Investigador (PDI) de la UMH de titulaciones afines.

Previo al lanzamiento de este programa, el catedrático del Área de Psicología Social de la UMH, José Joaquín Mira, y otros profesores del Área han impartido a los voluntarios de la Universidad un curso online de tres sesiones, en el que les han explicado nociones relacionadas con la atención y acompañamiento psicológico para integrarse en el equipo de especialistas de Cruz Roja en Alicante.

La UMH y Cruz Roja en Alicante participan conjuntamente en esta acción con el fin de obtener un mayor alcance entre la población general, afectada emocionalmente por esta emergencia sanitaria. En concreto, los voluntarios darán soporte mediante atención telemática a personas con situaciones devenidas por causas como angustia por la situación actual; no saber gestionar el confinamiento; no disponer de herramientas adecuadas para sobrellevar sentimientos como la impotencia, soledad o tristeza; sentirse impotente por no poder proteger a sus seres queridos y miedo a perderlos; temor a no poder trabajar durante la cuarentena o el aislamiento; preocupación por no generar ingresos y/o ser despedido de su trabajo; o temor a ser excluido socialmente si es puesto en cuarentena, así como sentirse impotente ante la situación.

Para acceder a este servicio, desde los Servicios Sociales de los Ayuntamientos de la provincia derivarán aquellos casos identificados como beneficiarios de este servicio o personas en situación de vulnerabilidad psicológica derivada por el Estado de Alarma y/o crisis sanitaria, a través de las Asambleas Locales de Cruz Roja para que sean atendidos por mediación del Centro de Operaciones Autonómico de Cruz Roja.