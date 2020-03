La Universidad decidirá en 15 días si aplaza las elecciones a rector

La Universidad de Alicante (UA) decidirá dentro de 15 días si aplaza las elecciones a rector que está previsto que se celebren el próximo 7 de mayo por la crisis del coronavirus. La situación de alarma ha coincidido con el proceso electoral, aunque como aún no ha comenzado oficialmente la campaña la institución tiene un margen para, en función de la evolución de los acontecimientos tomar una decisión, según ha explicado el rector, Manuel Palomar.

Palomar, quien seguramente nunca se habría imaginado este tramo final de mandato, ha tenido que afrontar varias reuniones en las últimas horas para establecer las líneas de actuación de la UA mientras dure la crisis y tras el anuncio de suspensión de actividad docente a partir del lunes en todas las etapas educativas.

"A la vista de la situación, evolución y perspectivas al respecto", el rector ha firmado esta mañana una Resolución en la que establece las medidas preventivas y las recomendaciones de salud pública relativas a toda la comunidad universitaria como consecuencia del COVID-19.

En la resolución se establece la suspensión provisional de la actividad docente y extraacadémica presencial tanto en el campus de San Vicente del Raspeig como en cualquier otra instalación universitaria como las sedes, el campus de Alcoy, las estaciones biológicas o el yacimiento arqueológico de La Alcudia.

El Rectorado ha puesto en marcha un Plan de Continuidad de la Docencia para garantizar la formación virtual y ha enviado a los dos colectivos implicados, estudiantes y personal docente e investigador, las instrucciones de funcionamiento.

El plan incluye recursos de formación, puntos de información y ayuda para la docencia online al profesorado, que incluye la posibilidad de comunicarse con los grupos de estudiantes de manera sincronizada o en diferido, indican fuentes de la institución académica. Entre otros recursos se ha habilitado la posibilidad de grabar vídeos docentes que incluyan voz, así como de reutilizar otros recursos elaborados con anterioridad. Se establecerá un horario de tutorías y se sustituirán las prácticas presenciales por otro tipo de actividades formativas que permitan adquirir los conocimientos previstos o, si fuera el caso, se realizarán de forma intensiva cuando termine la situación de excepcionalidad, añaden.

"A fin de garantizar el correcto desarrollo de las asignaturas y la asunción de competencias en las distintas materias por parte del alumnado, la metodología, evaluación y competencias de adaptación al formato virtual queda en manos del profesorado, pero la UA garantiza la puesta a su disposición de las herramientas necesarias para llevarlo a cabo", aseguran.

Además, dada la excepcionalidad de la situación, el Plan de Continuidad establece la posibilidad de ir actualizando recursos tecnológicos y metodologías según sea necesario, lo que convierte al plan en un recurso dinámico, añaden.

En lo relativo al Personal de Administración y Servicios, la Resolución rectoral acuerda "articular cuantas medidas sean necesarias para compatibilizar la prestación del servicio con las necesidades de conciliación y la protección a las personas vulnerables".

Para ello, indican que desde Gerencia se mantendrá una "estrecha coordinación" con las personas responsables de cada servicio para establecer un régimen de presencia controlada por turnos que garantice la seguridad de las personas y los servicios mínimos esenciales. El objetivo es que el mayor número posible de personas "preste servicio en régimen no presencial".

Esta mañana la imagen del campus ya era inédita. Muchos estudiantes han decidido no ir ya a clase, sin esperar al lunes y los trabajadores se encontraban a la expectativa de recibir instrucciones mientras se producían las reuniones al efecto.

Entre los pocos alumnos que han acudido a clase estaban Paula González y José Antonio Parrón, del grado de Ingeniería Multimedia. "Si normalmente somos 60 en clase hoy estábamos 15 ó 20", han relatado.

Paula, que paseaba por el campus con mascarilla, asegura que "yo tengo miedo con todo esto, no me importa que me llamen exagerada". "Soy de un pueblo de Granada y ya tengo la maleta hecha porque mis padres vienen este fin de semana a buscarme. Lo que no sé es si podré seguir bien las clases porque en mi pueblo la conexión a internet no es muy buena", ha apuntado.

"Los exámenes parciales que teníamos previstos ya para esta semana los vamos a hacer online, con los demás como no tenían fecha aún no sé qué pasará. Seguir las clases online es la única alternativa pero claro no va a ser igual, yo creo que mucha gente se conectará pero no hará mucho caso, es más fácil despistarte", considera José Antonio.

Ambos entienden las medidas adoptadas porque "la salud es lo primero" y esperan que "esto pase cuanto antes para poder volver a la normalidad".

Internacionalización

Para limitar la propagación y el contagio del Covid-19, se ha acordado suspender desde hoy mismo todos los programas de intercambio no iniciados del PDI, PAS y alumnado en la Universidad de Alicante.

Para las movilidades ya iniciadas, el vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación ha habilitado una página web en la que recoge todas las instrucciones a tener en cuenta según el programa.

En todo caso, aconsejan seguir las indicaciones, instrucciones y recomendaciones tanto de las autoridades locales de los países y universidades de destino, así como las del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC). Del mismo modo, recomiendan la inscripción en el Registro de Viajeros informático del MAUC o en su app y que se tenga siempre a mano el teléfono 24h del consulado y el teléfono de asistencia de la póliza de seguros.

La UA acoge este curso a 52 estudiantes norteamericanos y gran parte de ellos se habían movilizado para sacar el billete de avión después del anuncio del presidente Trump de cancelar los vuelos con Europa, aunque aún no han comunicado a la universidad si finalmente regresan a su país.

De los 21 alumnos de la UA que este año se encontraban en universidades estadounidenses han vuelto dos antes de finalizar su estancia prevista.

Dentro del programa Erasmus, de los 39 estudiantes que estaban en Italia, uno volvió al inicio de la crisis y la UA sabe que otros tres salieron en los últimos días aunque aún no lo han confirmado oficialmente.

Los alumnos que han regresado a sus lugares de origen por la crisis del coronavirus son cuatro (uno de Irlanda, uno de Finlandia, uno de Eslovaquia y uno de Francia).

Relaciones Internacionales ha estado en contacto permanente vía mail con los erasmus, especialmente con los que se encuentran en Italia, informándoles de las recomendaciones oficiales y explicándoles que si decidían volver no les supondría un coste económico ni ningún problema académico.

Desde el equipo de dirección de la Universidad de Alicante han lanzado "un mensaje de agradecimiento tanto a la comprensión, como al esfuerzo realizado por toda la comunidad universitaria para lograr la adaptación laboral ante esta excepcional situación" y han asegurado que "seguimos trabajando para garantizar el funcionamiento esencial de la institución y la docencia de calidad".