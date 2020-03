La Universidad CEU Cardenal Herrera suspende sus clases desde mañana viernes

La Universidad CEU Cardenal Herrera, a través de un decreto firmado por su rector, Vicente Navarro de Luján, ha anunciado a la comunidad universitaria de sus tres campus (Castellón, Elche y Valencia) la suspensión de las actividades lectivas presenciales a partir de mañana viernes, 13 de marzo, según ha informado el centro en un comunicado.

El CEU ha informado a los estudiantes esta misma tarde de que se han activado una serie de "medidas de acción docente especiales, apoyadas tanto en la plataforma LMS para dar soporte de formación online, como en los programas de formación en herramientas digitales".

Las cinco medidas que ha implementado el CEU, y que ya estaban programadas en los últimos días en función de las indicaciones de las autoridades para actuar en la crisis del coronavirus, son las siguientes, según recoge el comunicado:

1. Información

Contacto permanente desde la plataforma digital de formación con los estudiantes sobre el plan de trabajo particular de cada semana.

2. Materiales digitales

Se facilitará a los estudiantes el desarrollo online de proyectos de trabajo por materias y niveles. De este modo los estudiantes podrán desde sus casas acceder a materiales de trabajo con una planificación de uso diseñada por los profesores, acceder a tutorías virtuales de apoyo y a recursos complementarios de aprendizaje. También recibirán la valoración y comentarios de sus profesores a los avances con estos materiales.

3. Sesiones de trabajo online

De forma complementaria a lo anterior se articula un horario especial de sesiones de conexión en directo entre estudiantes y profesores pensadas para el desarrollo de competencias formativas más avanzadas. Dentro de este horario especial los estudiantes podrán seguir estas sesiones desde su casa mediante un ordenador o teléfono móvil, podrán interactuar con el profesor y con sus compañeros conectados en red. Estas sesiones quedarán grabadas en repositorio y accesibles para los estudiantes 24 horas al día.

4. Tutorías online

Se potenciará y actualizará una estructura de horarios especiales de tutorías online entre profesores y estudiantes.

5. Recuperación de clases perdidas

Se articulará un calendario especial, una vez pasada la fase crítica del coronavirus, para la recuperación de las sesiones de clase perdidas, en especial de las actividades formativas de tipo práctico, explican las mismas fuentes. Se modificará "en el modo en que sea necesario el calendario académico y de exámenes".

La universidad ha informado de que, aunque se suspendan las clases, los servicios seguirán prestando su atención a los estudiantes. Todos los estudiantes que no residen en su casa, bien porque son internacionales o vienen de otra comunidad autónoma, contarán con un apoyo especial a su servicio durante el periodo de suspensión de clases.

Este servicio será personalizado desde el Servicio de Orientación Universitaria y la Oficina de Relaciones Internacionales y otras áreas de la universidad. El apoyo de la Universidad podrá ir desde el acompañamiento a centros sanitarios, caso de que fuera necesario, a apoyo psicológico o consejos sobre alimentación y cuidados durante el periodo.

Asimismo, el estudiante que lo necesite podrá contactar con el servicio a través de la intranet y correo electrónico, así como a través de "Alexa, abre CEU" y el dispositivo de asistente digital Alexa de Amazon.

A continuación se incluye el decreto por el que se suspenden temporalmente las clases en la Universidad CEU Cardenal Herrera:

En atención a las recomendaciones formuladas por el Gobierno de la Nación, reunido en Consejo de Ministros extraordinario en el día de hoy, y vista la situación sanitaria que atravesamos, a tenor de las competencias que la legislación vigente y los Estatutos de esta Universidad me otorgan, este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Artículo 1.- Desde el día 13 de marzo, inclusive, quedan suspendidas todas las actividades lectivas presenciales en la Universidad que rijo, hasta tanto las autoridades sanitarias y educativas, nacionales y autonómicas, aconsejen la vuelta a la normalidad en el ámbito educativo.

Artículo 2.- Ello no obstante, desde los órganos de Gobierno de esta Universidad se irán programando las actuaciones que vayan permitiendo mantener el contacto con nuestros estudiantes por los medios tecnológicos hábiles, y proveerles de atención docente y tutelar mientras dure esta situación extraordinaria.

Artículo 3.- Respecto de las tareas laborales no lectivas, a la vista de la evolución de los acontecimientos, se irá facilitando al personal afectado las diversas medidas que se adopten sobre trabajo presencial o a distancia, en función de la evaluación de las circunstancias que se vayan produciendo.

Artículo 4.- Todos los miembros del Consejo de Dirección y demás cargos directivos de esta Universidad, y responsables de los diversos servicios, han de dejar abiertos canales telefónicos o de conexión en línea para recibir y aportar la información que sea precisa en cada momento, encareciendo especial atención y disponibilidad respecto de nuestros estudiantes procedentes de otros países.

Artículo 5.- Respecto al calendario escolar, exámenes y otras vicisitudes de la actividad docente, progresivamente se irán acordando las medidas que en cada situación sean aconsejables.

Artículo 6.- Esta Universidad, y toda la comunidad que la integra, queda a la disposición de nuestras autoridades locales, autonómicas y nacionales, para cumplir en todo momento las normas que de ellas emanen y colaborar en cuanto nos sea posible para ayudar a la mejor superación de esta eventualidad.