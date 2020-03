La Fundació Trinidad Alfonso i les set universitats valencianes renoven el projecte Uniesport per al 2020

Les set universitats de la Comunitat Valenciana i la Fundació Trinidad Alfonso han renovat un any més el compromís per a promocionar l'esport universitari a través de la iniciativa Uniesport. La signatura dels convenis de col·laboració es va realitzar a les instal·lacions de la Fundació Trinidad Alfonso i van acudir els rectors de les set universitats valencianes.

Mitjançant aquest acord, les vuit entitats tornaran a col·laborar per a impulsar projectes vinculats amb l'esport; contribuiran al desenvolupament de l'esport universitari en tots els seus àmbits; col·laboraran per a conscienciar la societat i els esportistes sobre la importància de conciliar esport i estudis, i donaran visibilitat als valors de la cultura de l'esforç, així com als diferents projectes que promou la fundació.

En concret, ha subscrit aquest acord la rectora de la Universitat de València (UV), Maria Vicenta Mestre Escrivà, el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), Francisco Mora Mas, el rector de la Universitat d'Alacant (UA), Manuel Palomar Sanz, la rectora de la Universitat Jaume I (UJI), Eva Alcón Soler, el rector de la UMH, Juan José Ruiz Martínez, el rector de la Universitat CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH), Vicente Navarro Luján, el rector de la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, José Manuel Pagán Agulló, i la directora de la Fundació Trinidad Alfonso, Elena Tejedor Neira.

Aquest acord desenvoluparà diferents línies d'actuació i una de les principals novetats per a aquesta edició és l'impuls per a fomentar la internalització del projecte en dues línies, una impulsant la participació dels esportistes o equips de les universitats valencianes en campionats internacionals, i una altra donant suport a la celebració de campionat internacionals en els campus durant el 2021.

Per a aquest any, a més, s'inclourà una línia d'ajudes per a l'adquisició dels equipaments esportius dels esportistes universitaris que inclouran la marca Comunitat de l'Esport.