Els equips femenins de la Universitat d'Alacant triomfen a les finals CADU

L'equip de voleibol celebra la victòria.

Com si es tractara d'una premonició o d'una nova reivindicació per a la commemoració del 8 de Març, els equips femenins de la Universitat d'Alacant van protagonitzar dijous passat una jornada històrica per a la institució en les finals del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari (CADU), que van tenir lloc a les instal·lacions de la Universitat CEU Cardenal Herrera a València i on van aconseguir quatre ors i una plata.

Els combinats femenins de la UA es van imposar en pràcticament totes les disciplines femenines. Les medalles d'or en bàsquet, futbol, futbol sala i voleibol suposen el passaport per a participar en els Campionats d'Espanya Universitari (CEU) que es disputaran aquesta primavera a Castella i Lleó.

La festa, a més, es va completar amb la victòria de l'equip masculí de voleibol, que donava la sorpresa i aconseguia també l'or per a formar un històric doblet en voleibol, mentre que l'equip mixt de tennis i la selecció femenina de rugbi aconseguien un meritori subcampionat. En el cas del rugbi femení, aquesta plata inclou també el premi de la participació en el CEU.

En conjunt, van ser uns resultats per a la història de l'esport en la Universitat d'Alacant, ja que la UA va sumar pràcticament més medalles en el palmarès que les altres sis universitats valencianes en conjunt.