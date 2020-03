Al Ries participa en 'Black brands', l'obra sobre transparència de marca dirigida des de la UA

Al Ries, una de les figures més rellevants per al món de les marques, ha prologat Black Brands (Gedisa Editorial, 2019), llibre que té com a temàtica principal la transparència de les companyies i les seues marques, i la mentida corporativa. És, concretament, la versió en anglès de Marcas negras (en la era de la transparencia), dirigida per Fernando Olivares, professor de la Universitat d'Alacant i director de la Càtedra de la Marca Corporativa de la UA i del grup d'investigació UA Brandscience.

L'expert nord-americà compta amb una llarga trajectòria en l'àmbit de les marques, des dels seus començaments en els setanta al costat de Jack Trout. Ries és creador del concepte i teoria del posicionament i va iniciar la seua pròpia consultoria de màrqueting anomenada Ries & Ries, la qual dirigeix actualment juntament amb la seua filla Laura Ries. Algunes de les empreses i marques més importants amb les quals treballen avui dia són Samsung, Disney, Ford o Brother.

En el pròleg de Black Brands, Al Ries fa referència a la preocupació per les violacions de privacitat en xarxes socials i llocs web. Però l'autèntic problema al qual s'enfronta la comunitat, i que és fins i tot més greu –segons comenta Ries–, és la transparència. Sobre aquest tema gira la introducció de Ries, en la qual afirma que a mesura que l'economia es globalitza, el problema de la transparència empitjora.

Precisament és aquest fenomen el que s'explora en l'obra, que reflexiona sobre la transparència i l'opacitat de marques i empreses en els sectors del gran consum, moda o automoció, entre d'altres. Hi ha molts productes quotidians dels quals es desconeix la identitat del fabricant real, segons s'apunta en Black Brands. Aquesta subcontractació productiva per part de marques conegudes l'associa Al Ries a la recerca incessant d'economies d'escala per part de les grans empreses. Segons l'expert, aquesta subcontractació total opaca serà una tendència que continuarà fins que els consumidors s'adonen del que passa en el món empresarial actual i pressionen perquè hi haja canvis. Aquesta obra és un antídot contra la falsedat i l'opacitat amb què encara avui es mouen moltes marques.

Ries, en el seu text, regracia els autors de Black Brands i de Marcas Negras per haver fet aquest valent pas, per escriure una de les obres més rigoroses i rellevants a escala mundial sobre aquest tema tan poc tractat i per posar el focus en la transparència, un dels dos desafiaments, al costat de la privacitat, als quals s'enfronten les organitzacions i els individus en la nostra era.