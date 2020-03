El MUA exposa per primera vegada una obra d'un alumne diplomat en la institució

Amb l'objectiu de visibilitzar i promoure les creacions de l'alumnat de la UA, el Museu de la Universitat d'Alacant acull, per primera vegada, l'obra d'un dels seus alumnes diplomats, Meteoroide, de Carlos Pastor. La instal·lació de l'obra es va executar la setmana passada al pati del MUA, on s'exposa fins al mes de juliol.

Carlos Pastor és graduat en Fonaments de l'Arquitectura per la Universitat d'Alacant (premi extraordinari de carrera. 2012-2018) i màster d'Arquitectura per la UA amb matrícula d'honor. El 2018, el seu treball Domèstica concertant va ser seleccionat i exposat en el Pavelló Espanyol de la Biennal de Venècia.

L'obra Meteoroide pretén reivindicar, tal com detalla l'autor, els sabers i les estètiques d'aquells qui han sigut considerats com monstres. Les dones, els homosexuals, els xiquets, els animals, els cossos racialitzats per la colonització, els malalts, aquells qui han sigut considerats deficients, els bacteris, enfront del «no hi ha alternativa» neoliberal.

Pastor ha imaginat la seua obra a través d'un meteorit que ha impactat en el pati del MUA: «Una monstruosa massa rocosa revela el procés de construcció política que des del museu ha cristal·litzat nocions que avui entenem com a naturals. Tots els cossos monstruosos que ha necessitat la disciplina per a construir l'ordre actual», afirma.

Nascut Mutxamel (l'Alacantí) en 1995, Carlos Pastor es mostra interessat a crear aliances entre diferents agents per a construir entorns inclusius amb diferents escales i formats. Alguns dels seus últims projectes inclouen un joc per a orientar-se en un antic sistema de reg, donar accessibilitat a trenta finques obreres a Alacant o analitzar l'urbanisme de Barcelona a través de l'ús d'aplicacions gai.

Col·labora amb Culturplaza i Alicante Plaza, on escriu per a acostar l'arquitectura als no experts a través de la construcció d'històries i narratives. En el camp acadèmic, analitza com els mitjans construeixen l'arquitectura des del Departament d'Expressió Gràfica, Composició i Projectes de la Universitat d'Alacant.

Pastor també desenvolupa projectes artístics i arquitectònics per a reconèixer els diferents interessos i desplegar els elements materials en disputa; processos de participació ciutadana per a enrolar diferents grups; tallers infantils d'arquitectura o construcció col·lectiva de memòria en barris.