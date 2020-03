Estudiants d'Arquitectura de la UA participen en el projecte Torrevella Zero

La novena edició de Torrevella Zero es celebra amb els paisatges productius en la llacuna de la Mata com a tema central. La Seu Universitària de Torrevella, l'Ajuntament i l'assignatura de Projectes Arquitectònics de la UA col·laboren en aquesta iniciativa estructurada en quatre tallers: Paisatges lligats al biodisseny, a càrrec de María Javaloyes; Paisatges des de l'art i little architect, amb Dolores Victoria Ruiz; Bioplàstics en la vida dels cavalls, impartit per María José Guillén, Alberto Gil i Carlos Jiménez; El futur del pneumàtic, amb David Pérez com a docent; i Taller Mostra final, amb Chenta Tsai.

135 estudiants d'Arquitectura de la Universitat d'Alacant participen en aquest projecte que es planteja, segons els seus organitzadors, «com una experiència iniciàtica en la qual l'estudiant s'enfronta amb una sèrie d'experiències arquitectòniques. A partir de la presència a l'aula de tutors que encarnen diferents pràctiques emergents, l'estudiant se submergeix en una assignatura que l'obliga a establir compromisos personals amb cadascuna de les propostes, i descobreix així la dimensió ètica de tota pràctica arquitectònica».

Aquesta edició proposa una immersió continuada en un territori concret com la llacuna de la Mata de Torrevella, caracteritzat per un conjunt heterogeni d'històries, conflictes i realitats que formen un paisatge carregat de possibilitats per a un futur més sostenible.