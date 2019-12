El Centre Superior d'Idiomes de la UA i el Patronat Municipal de Turisme s'alien per atraure turistes idiomàtics japonesos

El Centre Superior d'Idiomes, CSI, de la Universitat d'Alacant i el Patronat Municipal de Turisme d'Alacant han subscrit aquest matí un conveni de col·laboració per a la promoció d'Alacant i la Universitat «com a destinacions per a aprendre espanyol», principalment dirigit al Japó. Així ho ha explicat la consellera delegada del CSI i vicerectora de Planificació Econòmica de la UA, Mónica Martí, que ha qualificat la iniciativa de «magnífica oportunitat per a posar a l'abast de la ciutadania l'enorme potencial formatiu i la gran experiència del CSI i de la Universitat en aquest camp alhora que posem en valor l'enorme potencial turístic de la nostra ciutat».

L'objectiu immediat del conveni és la realització de diverses accions promocionals en l'últim trimestre de 2019 dirigides principalment al Japó on s'ha experimentat un notable creixement en l'interès per la llengua i la cultura espanyoles i on les dues institucions ja han treballat conjuntament.

La regidora de Turisme i vicealcaldessa de l'Ajuntament d'Alacant, Mª Carmen Sánchez, ha representat l'Ajuntament en la signatura en la qual també han estat presents el director del CSI, Julián López i els tècnics responsables del projecte, Nacho Cervera i Mayumi Yoneda.