El professor de la UA , Juan C. Trujillo ha sigut guardonat amb el Premi ER Fellow 2019

L'investigador de la Universitat d'Alacant, Juan C. Trujillo, ha rebut el premi en el marc de la 38a Conferència Internacional sobre Modelatge Conceptual que ha tingut lloc a Salvador de Bahia (Brasil). L'ER Fellows Award és un honor atorgat a individus seleccionats en la comunitat de models conceptuals en reconeixement de les seues contribucions a la investigació d'ER, l'educació d'ER i el servei comunitari d'ER.

El guardó reconeix el professor Trujillo com un dels investigadors més actius en el camp del modelatge conceptual i la seua gran contribució al camp des del 1998, especialment en les subàrees de disseny d'emmagatzematge de dades (DW) i modelatge d'intel·ligència de negocis (BI). Ha desenvolupat nombroses tècniques de modelatge innovadores per al disseny de l'emmagatzematge de dades i les aplicacions de BI, que es reflecteixen clarament en el seu perfil d'investigació.

El professor Trujillo és àmpliament conegut per haver creat el perfil UML per al disseny DW (un perfil UML per a modelatge multidimensional en magatzems de dades, DKE2006), que va ser l'article més citat en la revista DKE durant un període de 5 anys després de la seua publicació. El document, amb 349 cites, és un dels documents DKE més citats. Des d'aleshores, ha introduït contínuament enfocaments de modelatge conceptual per a modelar diferents aspectes de les aplicacions de Business Intelligence i ha permès als dissenyadors generar automàticament les seues implementacions corresponents, fet que pot augmentar la qualitat de la implementació final i reduir tant el temps de desenvolupament.

Segons Google Scholar la seua cita total és 5965, amb l'índex H 41 i l'índex i10 112 al 26 de maig del 2019. El professor Trujillo va ser el primer investigador que va adoptar el paradigma orientat a objectes (OO) en el modelatge de magatzems de dades i també un dels primers a aplicar amb èxit l'UML i MDA al disseny de magatzems de dades. El seu article titulat «Diseño de almacenes de datos con modelos conceptuales OO», publicat en IEEE Computer l'any 2001, va ser un dels primers articles de revistes que mostraven el benefici d'aplicar el paradigma OO al disseny de magatzems de dades.

En l'àmbit de la internacionalització, Trujillo ha sigut investigador principal (PI) de diversos contractes d'investigació i transferència de tecnologia entre universitat- empreses, i ha oferit tecnologia, serveis de consultoria i cursos impartits sobre diferents aspectes de les aplicacions d'intel·ligència empresarial.

Juan Carlos Trujillo és soci fundador de Lucentia LAB, Empresa de Base Tecnològica (EBT) de la Universitat d'Alacant, adscrita al Parc Científic de la Universitat d'Alacant i situada en TJ-OST que ofereix serveis de consultoria en BI & Big Data, IA i Machine Learning, E-Learning i CMS, Blockchain & IoT.