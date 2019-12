Una eina per a aconseguir voluntaris que participen en assajos clínics guanya el primer Cienciathon de la UA

El Parc Científic d'Alacant (PCA) i l'Associació d'Estudiants MULTITEC han organitzat el primer Cienciathon, que va tenir lloc la setmana pasada a la sala Innospace de l'Edifici Nous Instituts de la Universitat d'Alacant.

Dirigit principalment a alumnes o egressats de la UA, el Cienciathon consisteix en la resolució d'un repte cientificotecnològic, que en aquest cas va tractar sobre la «ciència aplicada a la sostenibilitat. De la dada a la conscienciació social». A partir d'ací, els prop de 40 participants, organitzats en grups i durant 48 hores, van treballar a trobar solucions cientificotecnològiques al repte plantejat, sempre amb l'ajuda dels diferents mentors de les empreses col·laboradores.

En l'esdeveniment, a més de la Universitat d'Alacant han col·laborat cinc empreses, totes aquestes vinculades al PCA, tres científiques, relacionades amb la biotecnologia i dues purament tecnològiques: Labaqua. Bioithas, Q-Pharma, Nouss Intelligence i Verne Group. Professionals de totes aquestes han sigut els encarregats de mentoritzar els equips i de ser el jurat que va triar els destinataris dels diferents premis.

El primer premi atorgat pel jurat i consistent en 600 €, va ser per a Luis López, Carlos Fernández i Vera Santacatalina per la seua solució Biobridge, una eina enfocada a facilitar la captació de voluntaris per a participar en el desenvolupament d'assajos clínics.

El segon premi, dotat amb 400 € va ser per al projecte Airgum, desenvolupat per Diana Sánchez, Ramón Quiles, Ana Aragó, Miguel Martínez i Javier Color. La seua solució era una proposta innovadora consistent en un xiclet que quan detecta elements nocius en la boca de l'usuari o en l'aire canvia de color i adverteix així dels riscos de l'ambient.

Olga Francés, gerent del PCA va mostrar la seua satisfacció per «l'alt nivell que han demostrat tots els participants, com també l'ambient de col·laboració i companyonia en el qual s'ha desenvolupat l'esdeveniment». Francés també va voler reconèixer «la magnífica labor feta pels més de 15 mentors de les diferents empreses col·laboradores que van fer una gran faena orientant i fent costat als participants».

Finalment, la gerent del PCA va anunciar la voluntat i la disposició del PCA a repetir l'experiència l'any que ve i va convocar organitzadors, patrocinadors i participants «a treballar des de ja per a l'organització del segon Cienciathon Parc Científic d'Alacant».