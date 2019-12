Premis de la Càtedra d'Infermeria Familiar i Comunitària de la UA

La Càtedra d'Infermeria Familiar i Comunitària de la Universitat d'Alacant va celebrar divendres passat el seu acte anual de lliurament de premis amb els quals reconeix l'excel·lència en les unitats docents i treballs de recerca d'aquesta especialitat.

La cerimònia, que va tindre lloc a la sala d'actes de la Facultat d'Educació, va comptar, com a prèvia, amb la retransmissió en directe del programa 'La Ventana', que dirigeix Carles Francino en la Cadena SER. El periodista va ser, precisament, un dels guardonats amb el Premi a la Divulgació i Visibilització de la Imatge de la Infermera en els Mitjans de Comunicació i s'encarregà de donar veu als guardonats.

José Ramón Martínez Riera, director de la Càtedra d'Infermeria Familiar i Comunitària de la Universitat d'Alacant, va assenyalar que Francino rep el premi per «la seua visió realista i allunyada de tòpics i estereotips de la imatge de les infermeres, així com per la visibilització que en fa en el seu programa».

Martínez Riera va ser l'encarregat de conduir una gala que comptà amb les intervencions de José David Zafrilla, gerent adjunt dels hospitals de Torrevella i Vinalopó Salut de Ribera Salud, patrocinadors de la càtedra, i que va tancar la vicerectora d'Investigació i Transferència del Coneixement, Amparo Navarro.

Premis

En total es van lliurar divuit premis en diferents categories, que són els següents: premi a la Millor Unitat Docent d'Infermeria Familiar i Comunitària; premi al Millor Treball Final de Residència de l'Especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària; premi a la Labor Gestora en el Desenvolupament de la Infermeria Familiar i Comunitària; en reconeixement al suport i a l'estímul, la Càtedra d'Infermeria Familiar i Comunitària premià Ribera Salut i a l'Associació d'Infermeria Comunitària, i va liurar també el Premi al Treball Infermeria Comunitària. Entre els diferents premis es lliurà una beca a la realització de tesi doctoral sobre Infermeria familiar i Comunitària a Miguel Ángel Díaz Herrera, juntament amb el Premi al Millor Equip d'Infermeres Comunitàries de la Comunitat Valenciana; i el Premi Relats Comunitaris.