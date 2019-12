Praxis docente en nuestra Universidad

En relación a su artículo de fecha 18.1.2019, titulado «Alumnos de la UA se plantan ante un profesor y no hacen un examen», quiero comunicar que se ha incoado expediente sancionador en mi contra que me condena a una suspensión de dos años de empleo y sueldo.

Creo sinceramente que se ha exagerado por parte de un grupo de alumnos problemas habituales que se dan en las clases, y que tienen mucho más que ver con la masificación de las aulas y con errores de comunicación que con una mala praxis docente por mi parte.

Creo que hay muchos alumnos que hablarían positivamente de mi trabajo en el aula, pero que no han salido en mi defensa por el linchamiento general que un grupo ha levantado contra mí. Lo cierto es que lo único que ha pasado es que, debido a una gastroenteritis, no pude poner a tiempo las notas parciales, y por eso salieron todas las notas a cero. Y lo peor es que cuando conseguí, aún enfermo, entregar las notas al departamento, ya estaba en marcha el expediente disciplinario y no han reconocido ni esta presentación ni otros hechos probados que refutan sus acusaciones. Por todo ello, he presentado demanda judicial que espero pueda limpiar mi buen nombre como profesional de la enseñanza y de la Publicidad.