El Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas entrega sus premios el lunes

Los Premios a la Trayectoria, a la Innovación y a la Relevancia Profesional en Turismo, que entrega cada año el Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas, se celebrará el lunes. El acto, a las 17 horas, contará con la presencia del vicerrector de Relaciones Internacionales, Juan Llopis, y del director del Instituto, José Luis Gascó, además del director general de Turisme de la Generalitat Valenciana, Herick Campos, el director general del Patronato de Turismo de la Diputación de Alicante, José Mancebo, y de la edil de Turismo y Playas de Alicante, María del Carmen Sánchez, entre otros.

El Premio a la Trayectoria Turística ha recaído en José Andreu Pérez, reconocido profesional de la hostelería y el turismo, con una trayectoria que arranca en los años sesenta, desde su etapa de formación en prestigiosos establecimientos de la época, como el Hotel Berlín de Torrevieja y el Restaurante Cabo Roig.

Noemí Mira Pascual recibirá el Premio a la Innovación Turística en reconocimiento a su adaptación profesional a la innovación que requiere el entorno de la economía digital y la disrupción tecnológica que en turismo han supuesto las TICs e Internet. El fallo apunta que Mira Pascual "reúne las aptitudes y actitudes personales y profesionales más demandadas por el sector turístico de hoy. Ha conseguido reinventarse a sí misma en el entorno digital, saliendo de la zona de confort de puestos en alta dirección en el sector turístico y emprender como CEO en la plataforma de viajes online Bookaris.com".

El Premio a la Relevancia Profesional en Turismo de exalumnas de la Universidad de Alicante será para Victoria Puche Francés en la actualidad directora general de los hoteles Maya y Boutique Calas de Alicante y presidenta de la Asociación de Hoteles de Alicante.

Llopis será el encargado de abrir el acto que contará con la presencia de Roland Shegg, de HES-SO Valais-Wallis (University of Applied Sciences), de Suiza quién ofrecerá la conferencia "Managing tourism in a world of global online platforms" previo a la entrega de los galardones.

El premio a la Trayectoria Profesional en el sector turístico recae en empresas o personas vinculadas a este sector, no relacionadas con la vida política ni con la vertiente académica, con una larga y acreditada actividad profesional. El premio a la Innovación en Turismo reconoce a empresas o personas que han abierto e impulsado nuevos modelos de negocio innovadores y de éxito o que aplican la innovación a la gestión de sus establecimientos, marcando nuevos caminos y formas de hacer en el turismo y Premio a la Relevancia Profesional en Turismo, en este caso de exalumnos de la Universidad de Alicante, informan desde la institución académica.